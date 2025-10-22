Die Anzeichen verdichten sich: Das iPhone Air ist bei Kunden nicht sonderlich gefragt. Die Fertigung des Flachmanns wird nun offenbar drastisch gesenkt, heißt es jetzt auch aus weiteren Fachkreisen.

Apple fährt die Produktion des iPhone Air laut einem Bericht von Nikkei Asia deutlich zurück und richtet den Fokus stärker auf die Modelle iPhone 17 und iPhone 17 Pro.

Wie die Wirtschaftszeitung berichtet, reagiert der Konzern damit auf eine schwächere Nachfrage als erwartet. Interne Quellen sprechen von einem „drastischen Einschnitt“ bis hin zu einem Niveau, das einer Produktionsbeendigung nahekommt. Trotz anfänglicher Berichte über ausverkaufte Startkontingente in China sei die Nachfrage insgesamt verhalten geblieben.

iPhone Air bleibt überall hinter Erwartungen zurück

Auch in anderen Märkten habe sich das Interesse am iPhone Air als geringer erwiesen, weshalb die Absatzprognosen spürbar gesenkt wurden. Details über das Ausmaß der Kürzungen oder betroffene Zulieferer nannte Nikkei nicht, die Auswirkungen sollen jedoch in den kommenden Monaten in Apples Lieferkette sichtbar werden.

Eine aktuelle Anlegerumfrage von KeyBanc Capital Markets stützt den Bericht: Demnach besteht „praktisch keine Nachfrage nach dem iPhone Air“ und auch die Zahlungsbereitschaft für ein faltbares Gerät sei gering. Die Nachfrage nach den übrigen iPhone-17-Modellen gilt dagegen als stabil, wobei sich der Absatz weiter in Richtung der Premiumvarianten Pro und Pro Max verschiebt. Funktionen rund um Künstliche Intelligenz spielen laut der Analyse bislang keine wesentliche Rolle bei den Kaufentscheidungen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte das japanische Institut Mizuho Securities berichtet, Apple wolle die Produktion des iPhone Air in diesem Jahr um rund eine Million Geräte reduzieren. Im Gegenzug soll die Produktion der iPhone-17-Modelle um etwa zwei Millionen Einheiten steigen.

Zeitgleich wurde bekannt, dass auch Samsung seine Pläne für einen Nachfolger des Galaxy S25 Edge – einem direkten Konkurrenten des iPhone Air – gestrichen hat. Grund sind ebenfalls enttäuschende Verkaufszahlen.