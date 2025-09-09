Das neue iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max sind enthüllt. Laut Tim Cook das „by far the most advanced iPhone“. Aha. Alle Neuerungen, Informationen, Features, Preise und Infos zum Marktstart lest ihr jetzt kompakt bei Apfelpage.de.

Wie erwartet hat Apple heute nicht nur neue AirPods Pro 3 mit 4-fach so gutem Noise Cancelling und das neue iPhone 17, sondern auch das neue Flaggschiff iPhone 17 Pro präsentiert, welches den High-End-Bereich des Line-ups abdeckt. Wie jedes Jahr. Wir bringen euch kompakt auf den neusten Stand. Welche Gerüchte sind eingetroffen, welche hat Apple nicht eingelöst und gibt es Überraschungen?

Für alle mit wenig Zeit haben wir hier im Schnellüberblick alle Neuerungen und alles Wissenswerte zum iPhone 17 Pro zusammengefasst. Unten gibt es dann alle Details für Lesefreudige.

iPhone 17 Pro (Max) im Schnellüberblick

Relativ ähnliches Design wie der Vorgänger – das Kamera-Layout ist nun größer/anders und das Material Aluminium statt Titan. Außerdem als Unibody gefertigt ala MacBooks.

wie der Vorgänger – das Kamera-Layout ist nun größer/anders und das Material Aluminium statt Titan. Außerdem als Unibody gefertigt ala MacBooks. A19 PRO CHIP mit 3nm Architektur und mehr RAM/Arbeitsspeicher (Gerüchte sagten 12MP, aber keine Bestätigung) -(so viel wie noch nie in einem iPhone On-Device-AI-Modelle können so noch schneller laufen, laut Apple Mit C1X und N1 Chip

mit 3nm Architektur und (Gerüchte sagten 12MP, aber keine Bestätigung) -(so viel wie noch nie in einem iPhone Kameraverbesserungen bei Video und Foto. Beide Modelle bekommen eine Telelinse mit 48MP (somit haben nun alle Cams hinten 48MP) und eine Selfie-Cam mit 18MP statt 12MP. Video mit ProRes RAW.

Beide Modelle bekommen eine Telelinse mit 48MP (somit haben nun alle Cams hinten 48MP) und eine Selfie-Cam mit 18MP statt 12MP. Video mit ProRes RAW. Nur 3 Farben : Orange, Blau, Silber

: Orange, Blau, Silber Neue „Dampf-Kühlung“ leitet Hitze weg vom A19 Pro und ermöglicht mehr Performance bei längerer Akkulaufzeit

leitet Hitze weg vom A19 Pro und ermöglicht mehr Performance bei längerer Akkulaufzeit Startet neuerdings bei 256 GB statt 128, außerdem neue 2TB Version

Längere Akku-Laufzeit, vor allem aber nur im Pro Max spürbar

iPhone 17 Pro (Max) Design

Mit 6,3 und 6,9 Zoll wie die Vorgänger

wie die Vorgänger Neue Farben eine Art Orange, Blau und Silber. Kein Schwarz oder Weiß

eine Art Orange, Blau und Silber. Kein Schwarz oder Weiß Neues Unibody-Design – das erste iPhone mit Unibody! Der Kamerahügel hat nun die Antennen eingebaut

– das erste iPhone mit Unibody! Statt Titan-Gehäuse nun mit Aluminium: Apple sagte hier jedoch nicht, wieso der Wechsel genau kam.

Apple sagte hier jedoch nicht, wieso der Wechsel genau kam. Neue Kühlung soll das Telefon viel kühler halten mithilfe einer Dampfkammer, die vollversiegelt ist und Hitze weg vom A19 Pro Chip leiten kann Das neue Aluminium soll zudem 20-mal besser gegen Überhitzung schützen

soll das Telefon viel kühler halten mithilfe einer Dampfkammer, die vollversiegelt ist und Hitze weg vom A19 Pro Chip leiten kann Ceramic Shield 2 kommt nun auch auf der Rückseite zum Einsatz – mit 4x so resistentem Glas Neues Ceramic Shield Glass , das 3x so kratzfest sein soll. Außerdem soll eine spezielle Anti-Reflex-Schicht darauf sein, die bessere Sicht speziell draußen ermöglichen soll

zum Einsatz – mit 4x so resistentem Glas NEU: Displays haben eine Peak Helligkeit von 3.000 nits – Das ist deutlich mehr als vorher mit „nur“ 2000 nits.

haben eine Peak Helligkeit von 3.000 nits – Das ist deutlich mehr als vorher mit „nur“ 2000 nits. TechWoven-Cases ersetzen FineWoven-Cases nach nur einem Jahr

Übrigens: Die Camera-Control-Taste bleibt….anders als in manchen Gerüchten vermutet

iPhone 17 Pro (Max) Performance & Features

NEUER A19 PRO Chip soll 40% bessere Dauer-Last/Performance liefern (was auch immer das heißt) und natürlich für On-Device LLMs optimiert sein 2 Performance-Cores 4 Effizienzcores Mit der 2. Generation der 3-Nanometer-Technologie mit 19 Milliarden Transistoren und 16-Kern-Neural-Engine (schneller und effizienter als der Vorgänger) 6-Kern-GPU mit 2. Gen. Dynamic Caching

(was auch immer das heißt) und natürlich für On-Device LLMs optimiert sein Neuer N1 CHIP , der WiFi, Bluetooth und Co. ermöglicht Der Chip soll Hotspots, AirDrop und Co. extrem effizient machen. Weiterhin mit eingebautem WiFi 7 und Bluetooth 6

, der WiFi, Bluetooth und Co. ermöglicht Neuer C1X Chip – Apples eigenes Modem

– Apples eigenes Modem 50% schnelleres kabelgebundenes Laden

Beide Modelle mit „längster Akkulaufzeit“ aller Zeiten in einem iPhone . Kaum Details dazu außer 39h Video-Playback und das Max soll 3h länger halten als der Vorgänger. Beim normalen Pro wohl vergleichbar mit dem 16 Pro.

. Kaum Details dazu außer 39h Video-Playback und das Max soll 3h länger halten als der Vorgänger. Beim normalen Pro wohl vergleichbar mit dem 16 Pro. Built-In-Apple-Intelligence: Soweit so unspektakulär und nicht neu. Apple führte nochmals genauer aus, dass die Vorteile nicht nur in coolen Features liegen, sondern auch der Effizienz für mehr Akkulaufzeit

iPhone 17 Pro (Max) Apple Intelligence

Hier zu sagte Apple so gut wie gar nichts….interessant…

iPhone 17 Pro (Max) Kamera

Die Grundstruktur mit 3 Linsen bleibt , beide Modelle haben ein neues Tetraprisma-Design und 3D Sensorshift Alle 3 Linsen sind nun Fusion-Linsen und haben 48MP Das Layout und Design hat sich verändert, ein durchgehender Kamerahügel ziert die Linsen Apple behauptet, dass man hier „8 Kameras“ mit einem 16x-Zoombereich in einem Smartphone hat. Das stimmt auf dem Papier, es bleiben aber 3 Linsen….typisches Apple-Marketing

, beide Modelle haben ein neues Tetraprisma-Design und 3D Sensorshift

So sieht das nun aus:

NEU : Die Zoom/Telelinse kommt jetzt mit 48 statt 12 Megapixeln – eine riesige Verbesserung. Zumindest auf dem Papier. Auf dem Papier 56 % größerer Sensor. Diese Zoomlinse kann nun 4x Zoom bei 100 mm oder 8x Zoom bei 200 mm Digitaler Zoom geht nun bis zu 40x

: Die Zoom/Telelinse kommt jetzt mit 48 statt 12 Megapixeln – eine riesige Verbesserung. Zumindest auf dem Papier. Auf dem Papier 56 % größerer Sensor. NEU: Die Selfiekamera bekommt 18 Megapixel in beiden Modellen, eine Verdoppelung von 12 Megapixel NEU: Center Stage Front-Kamera, die nun AI nutzt Spannend: Der Sensor soll zudem Weitwinkel sein – bedeutet also, man kann nun 12MP-Selfies in allen Variationen machen, da digital gecroppt werden kann. Dank AI wird das Format auch noch automatisch ausgerichtet.

bekommt 18 Megapixel in beiden Modellen, eine Verdoppelung von 12 Megapixel Videokameras wurden auch verbessert (übrigens iPhone 17 Pro hat das ganze Apple Event gefilmt) ProRes RAW Support Supported in Final Cut Camera und Black Magic Camera. Außerdem Support für „Genlock for video synchronization“

Dual-Capture-Video: bedeutet, man kann gleichzeitig mit der Front- und Rückkamera filmen

iPhone 17 Pro (Max) Preis und Verfügbarkeit

iPhone 17 Pro startet bei 1099 US-Dollar

iPhone 17 Pro Max startet bei 1199 US-Dollar

NEU: Basismodell mit 256 GB

NEU: bis zu 2 TB in der höchsten Version

Vorbestellungen ab Freitag, 12. September

Verkaufsstart ab Freitag, 19. September

iPhone Line-up 2025

BLEIBEN DRINNEN : iPhone 16e – weitere bleibt abzuwarten bis die Apple Website wieder live ist

: iPhone 16e – weitere bleibt abzuwarten bis die Apple Website wieder live ist NEU: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

Wir werden euch in den kommenden Minuten noch weitere Details nachliefern, die Apple auf dem Event zunächst nicht verraten hat. Welche der Funktionen haben euch überrascht oder alles wie erwartet?

Wer von euch kauft sich das neue iPhone 17 Pro, wer das normale 17er – mit dem jetzigen Wissen?