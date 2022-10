Home Daybreak Apple Produktion des iPhone 14 Plus zurückgedreht? | Apple Fitness+ ohne Apple Watch nutzen | Neue Siri-Features am Apple TV – Daybreak Apple

Produktion des iPhone 14 Plus zurückgedreht? | Apple Fitness+ ohne Apple Watch nutzen | Neue Siri-Features am Apple TV – Daybreak Apple

Guten Morgen, wir haben wieder Freitag! Apple scheint bereits die Produktion des neuen iPhone 14 Plus zurückzudrehen. Wir klären, was da los ist. Außerdem lässt sich Apple Fitness+ bald ohne Apple Watch nutzen und Siri bekommt am Apple TV neue Funktionen. Die News zum Tag.

Fertigung des iPhone 14 Plus eingeschränkt

Der Marktstart des iPhone 14 Plus ist noch nicht einmal einen Monat her und schon schraubt Apple die Produktion wieder zurück. Genauer gesagt habe zumindest ein Fertiger von Komponenten die Herstellung komplett eingestellt, wie anonyme Quellen behaupten. Das stärkt die schwachen Prognosen zum Verkaufsstart des Smartphones. Ob das iPhone 14 Plus auf Dauer ein Flop bleibt, muss sich noch zeigen.

Apple Fitness+ funktioniert bald auch ohne Apple Watch

Wenn man Apple Fitness+ bislang nutzen wollte, benötigte man auf jeden Fall eine Apple Watch. Die Uhr wird für die Erfassung der Herzfrequenz und Bewegungsdaten genutzt. Diese Limitierung wird ab dem 24. Oktober aufgehoben, ab da sind die Sportprogramme auch ohne Apple-Smartwatch zugänglich. Eine weitere Neuerung ist, dass Apple Fitness+ bei einigen US-Krankenversicherungen und in einem Sportprogramm für Senioren kostenlos enthalten ist. Ob und wann diese Option zu uns kommt, ist nicht bekannt.

tvOS 16.1 enthält neue Features für Siri

Der Apple TV wird mit tvOS 16.1 noch einige Änderungen erhalten, von denen bislang noch nicht die Rede war. Konkret soll es um Verbesserungen für Siri gehen. Die Sprachassistentin soll am Apple TV bald die Stimme des Nutzers erkennen und auf seine individuellen Inhalte wie Musik oder Serien zugreifen können. Außerdem erscheint die Benutzeroberfläche für Spracheingaben nur mehr als kompakte Blase im rechten unteren Eck.

Kurz notiert

Nächste Woche wird zudem watchOS 9.1 erscheinen. Mit diesem Update wird es unter anderem möglich sein, Songs von Apple Music auch ohne Aufladen der Uhr herunterzuladen.

Apple zeigt sich wieder einmal stark am Weltmarkt. Während der Markt für Smartphones schrumpft, baut man die Anteile mit dem iPhone weiterhin aus.

YouTube versteckt immer mehr Funktionen hinter einer PayPall. Die 4K-Auflösung soll allerdings weiterhin kostenlos zur Wahl stehen.

Hier sind wir am Ende unserer Zusammenfassung. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!