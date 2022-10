Home iPad iPhone 14 Plus: Wird Produktion schon zurückgedreht?

Apple hat die Fertigung seines iPhone 14 Plus angeblich bereits eingeschränkt. Grund dafür dürfte die geringe Nachfrage sein. Zumindest für den Moment scheint es, als habe sich Apple hier mit der Preisgestaltung ein wenig verrechnet.

Apples neues iPhone 14 Plus ist kein durchschlagender Erfolg, verschiedene Erhebungen und Prognosen der Verkaufsentwicklung deuteten in den letzten Wochen seit Start des Modells bereits darauf hin. Nun erhält diese Annahme neue Nahrung.

Der Branchendienst The Information zitiert Quellen, die mit der Entwicklung in der asiatischen Lieferkette vertraut sein sollen und anonym bleiben möchten: Danach habe zumindest ein Fertiger von Komponenten für das neue iPhone 14 Plus deren Produktion inzwischen vollständig eingestellt, auf Anweisung von Apple.

Ob das iPhone 14 Plus auf Dauer ein Flop bleibt, muss sich noch zeigen. Einige Verkäufe werden sicher im Laufe der kommenden Monate auch über Neuverträge oder Vertragsverlängerungen von Mobilfunkkunden erfolgen. In einer weiteren Meldung hatten wir über angebliche Pläne Apples berichtet, das iPhone SE wieder attraktiver machen zu wollen.

Das iPhone 14 Plus hatte Apple als günstigere Alternative zum großen iPhone 14 Pro Max positionieren wollen. Allerdings bietet es bis auf den großen Bildschirm und eine ziemlich lange Laufzeit keine Vorteile gegenüber dem iPhone 14, das wiederum kaum Verbesserungen im Vergleich zum iPhone 13 erfahren hat. Das mag auch der Grund für den bisher übersichtlichen Verkaufserfolg sein. Dennoch möchte Apple die Diversifizierung weiter vorantreiben.

