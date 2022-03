Home Apple Porsche kann sich Partnerschaft mit Apple vorstellen

Apple prüft offenbar eine engere Kooperation mit Porsche. Vertreter des Sportwagenherstellers waren vor nicht allzu langer Zeit in die USA gereist, um zu einigen Gesprächen mit dem Management verschiedener Tech-Firmen zusammen zu kommen. Ob hier ein Zusammenhang zu Apples Plänen um ein Apple Car besteht, ist nicht klar.

Porsche könnte sich eine engere Kooperation mit Apple vorstellen, das erklärte das Unternehmen heute im Rahmen der Veröffentlichung seiner Jahresbilanz. Porsche-Vorstand Oliver Blume wird von der Agentur Reuters mit den Worten zitiert, es habe bereits Gespräche mit Apple gegeben. Das allein ist aber nichts ungewöhnliches. Porsche unterstützt schon länger Apple CarPlay in seinen Fahrzeugen, so kommt es naturgemäß immer wieder zu losen Kontakten.

Ende letzten Jahres sei ein Team von Porsche in die USA gereist, um unter anderem auch mit Vertretern von Apple zu sprechen, heißt es weiter.

Zusammenhang zum Apple Car?

Weitere Details wurden allerdings nicht genannt, so bleibt viel Raum für Spekulationen. Apple hat noch immer keinen Partner vorgestellt, der das mutmaßliche Apple Car baut. Porsche wäre von den Ressourcen und Kompetenzen hierzu in der Lage, wird aber die selben Bedenken wie alle großen Autobauer haben und nicht wollen, dass ein Apple Car nur unter Apples Flagge rollt.

Ob und wie es zu einer Kooperation für die Produktion kommen wird oder ob Apple seine Autos am Ende doch von einem glanzlosen Auftragsfertiger wird bauen lassen, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Sternen. Überhaupt ist es unklar, ob Apple sein Auto innerhalb der nächsten Jahre in die Massenproduktion wird bringen können, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Das Projektteam soll sich in voller Auflösung befinden.

