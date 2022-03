Home Smart Home IKEA: TRÅDFRI-Gateway nun doppelt so teuer + neue Jalousien

IKEA: TRÅDFRI-Gateway nun doppelt so teuer + neue Jalousien

Für die IKEA Home Smart-App gibt es ein neues Update, mit dem zwei neue smarte Jalousien eingeführt werden. Die sind preislich sogar recht attraktiv, dennoch scheint das Möbelhaus Gefallen an teils saftigen Preiserhöhungen zu finden.

IKEA Gateway: Nun doppelt so teuer

Das TRÅDFRI-System von IKEA gehört am Markt zu den günstigen Smart Home-Systemen am Markt, doch das Gateway ist der zentrale Schlüssel. Die ging mit einer UVP von 29,99 Euro in den Handel, wurde aber relativ schnell auf 19,99 Euro reduziert. Dieser Preis galt dann für mindestens 24 Monate, doch IKEA hat diesen wieder einkassiert. Nun verlangt das Möbelhaus satte 40,00 Euro und damit doppelt so viel wie zuletzt. Das ist bereits die zweite empfindliche Preiserhöhung bei IKEA, Apfelpage berichtete.

IKEA Home Smart App in Version 1.18.1

Der eigentliche Grund für diesen Artikel ist das Update der IKEA Home Smart-App. Die liegt in Version 1.18.1 vor und unterstützt zwei neue smarte Jalousien. Außerdem liefert IKEA die üblichen Verbesserungen aus. Das Update kann kostenfrei über den App Store geladen werden:

PRAKTLYSING und TREDANSEN

Die beiden neuen Jalousien hören auf den Namen PRAKTLYSING und TREDANSEN und sind zwei neue motorisierte Varianten, welche die bereits bestehenden Varianten KADRILJ und FYRTUR ergänzen. Die Wabenjalousie PRAKTLYSING ist ausschließlich in Weiß erhältlich und in zwei Varianten mit Flächen von 140×195 cm und 120×195 cm verfügbar. Der Kostenpunkt hier beträgt 129 Euro bzw. 125 Euro.

TREDANSEN kommt hingegen ohne Wabenstruktur auf den Markt und ist interessanterweise sogar teuer als PRAKTLYSING. Die kleinere Variante mit 120×195 cm ist bereits für 145 erhältlich, das größere Modell mit 140×195 cm kostet hingegen 149,00 Euro.

Wer die Jalousien in HomeKit integrieren möchte, braucht das oben angesprochene Gateway.

Akku und Fernbedienung im Lieferumfang

Wer die Jalousien autark steuern möchte, kann dies mittels mitgelieferter Fernbedienung tun. An eine Stromversorgung muss man nicht denken, da auch die beiden neuen Modelle mit einem Akku betrieben werden.

Dieser lässt sich zum Aufladen entnehmen. Leider verfügt dieser nur über einen Micro-USB-Anschluss.

Verfügbarkeit

Die beiden neuen Jalousien sind ab sofort bei IKEA gelistet und können in den Einrichtungshäusern mitgenommen werden. Auch eine Online-Bestellung mit Abholung ist möglich:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!