Planlos im Wohnzimmer: Apple fehlt die Hardwarestrategie

Apple fehlt eine Hardwarestrategie für Smart Home-Produkte wie den HomePod: Derzeit sei Apples Aktivität in diesem Bereich von weitgehender Planlosigkeit gekennzeichnet, ärgern sich zuletzt Apple-Ingenieure in anonymen Äußerungen. Das passt zu den jüngsten Schritten in Apples Lineup-Gestaltung.

Apple erzielt mit iPhone und zuletzt auch dem Mac nach wie vor beziehungsweise wieder fantastische Erlöse, doch nicht überall laufen die Geschäfte derart vorzüglich. Im Wohnzimmer versagt Apple aktuell und das werde sich wohl auch nicht so bald ändern, konstatierte zuletzt der Redakteur Mark Gurman von der Agentur Bloomberg. Er bezog sich hierbei unter anderem auch auf Aussagen von Hardwareingenieuren bei Apple.

Diese sprachen von einer weitgehenden Konzeptlosigkeit bei Apples Hardwarestrategie im Smart Home. Es fehle an konkreten Zielsetzungen, was zu einem verfestigten Pessimismus bei einigen Beschäftigten in Positionen mit einem gewissen Einblick in die Entwicklungen geführt habe.

Irgendwann kommt vielleicht ein HomePod mit Kamera

Der HomePod könne es nach wie vor nicht mit günstigeren und vielseitigeren Konkurrenten aufnehmen, so Gurman in seiner Einschätzung, die sich hierbei offensichtlich auf den Echo von Amazon bezieht. Beim Apple TV sieht es nicht viel besser aus: Man habe die TV-Box seit ihrer Einführung so oft einem Interface-Re-Design unterzogen, wie kein anderes Apple-Produkt, dennoch hat das Apple TV noch immer keine signifikanten Marktanteile im Vergleich zu Konkurrenten wie dem Fire TV oder Doku erringen können.

Nach wie vor hält Apple angeblich an seinem neuen HomePod-Kombigerät fest, das über eine Kamera und vielleicht auch einen Bildschirm verfügen soll, Apfelpage.de berichtete. Damit ließe sich der Echo mit mehr Aussicht auf Erfolg angreifen. Völlig unklar ist allerdings, ob und wann dieser Hybrid-HomePod-Apple TV-Smart Speaker auf den Markt kommt und ob das dann noch eine Rolle für die Verbreitung von Smart Home-Devices von Apple spielt.

