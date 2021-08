Home Sonstiges Disney+ übertrifft mit 116 Millionen Zuschauern die Erwartungen

Disney+ wächst weiter kräftig und übertraf zuletzt sogar die Erwartungen der Analysten: Auch der Rest des Disney-Konzerns ist wieder in besserer Verfassung, nachdem auch das Geschäft mit den Freizeitparks in den USA und an anderen Standorten zuletzt wieder Fahrt aufnehmen konnte.

Disney+ hat weiter einen guten Lauf: Der Streamingdienst von Disney konnte sein straffes Wachstum weiter fortsetzen, das zeigte sich, als Disney gestern Abend Zahlen für sein drittes Fiskalquartal 2021 vorgelegt hatte. Diese weisen aktuell 116 Millionen Abonnenten von Disney+ aus, damit schlägt Disney sogar die Erwartungen der Analysten. Diese hatten für das zurückliegende Quartal mit 114 Millionen Abonnenten von Disney+ gerechnet.

Im vorangegangenen Quartal hatte Disney+ 103,4 Millionen Abonnenten vorweisen können. Disney hat das Ziel ausgegeben, im Jahr 2024 rund 230 Millionen zahlende Abonnenten für Disney+ gewinnen zu können, damit müssten sich die Zahlen bis dahin noch etwa verdoppeln.

Erfolg durch Klassiker und Originals

Disney+ punktet beim Zuschauer einerseits durch einen niedrigen Preis, zudem hat Disney+ einerseits die große Sammlung an Klassikern aus dem Disney-Katalog mit seiner langen Geschichte im Katalog, dieser wird aber mehr und mehr auch durch neue Originals aufgewertet. Zudem zählen zugkräftige Titel wie die Star Wars-Filme zum Lineup.

Immer wieder macht Disney+ auch mit Filmstarts populärer Titel wie “Black Widow” auf sich aufmerksam. In den USA kommen zudem noch Abonnenten von Sportkanälen hinzu. dort erreichte Disney+ zuletzt einen Marktanteil von rund 13% am Streamingmarkt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Auch abseits vom Streaming geht es Disney wieder besser: Medienberichte fassen die Quartalszahlen zusammen. Das Quartalsergebnis von 17,02 Milliarden Dollar zeigt, dass sich der Zustand des Konzerns verbessert hat, da auch viele der Freizeitparkes wieder zu einem eingeschränkten oder gar volloperativen Geschäftsbetrieb zurückkehren konnten. Die Disney-Aktie zog nachbörslich deutlich an.

