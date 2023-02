Home Gerüchte Pläne für die Billig-Brille: Apple und Foxconn arbeiten an „Lite-Modell“

Pläne für die Billig-Brille: Apple und Foxconn arbeiten an „Lite-Modell“

Apple arbeitet bereits an einer billigeren VR-Brille: Die erste Generation des MR-Headsets wird vermutlich zu schwindelnden Preisen verkauft werden, doch in den Massenmarkt gelangt Apple auf diesem Weg nicht.

3.000 Dollar sind ganz eindeutig zu viel, um hunderte Millionen Verkäufe im Jahr zu generieren. Um jemals auch nur annähernd in die Richtung eines Massenmarktprodukts zu kommen, muss Apple die Preise für seine VR-Produkte perspektivisch deutlich senken und die Pläne dafür laufen bereits. Apple soll mit Foxconn an der Vorplanung eines günstigeren Headsets arbeiten, berichten heute asiatische Wirtschaftsmedien.

Das erste Apple-MR-Headset wird in Teilen von Luxshare gefertigt, heißt es. Das ist bemerkenswert, denn der chinesische Fertiger baut erst seit recht kurzer Zeit iPhones und war zuvor für die Produktion von AirPods und der Apple Watch bekannt.

Günstiger durch Skaleneffekte

Das teuerste Teil am VR-Headset ist wohl das Display, 150 Dollar soll es kosten, die Mikro-LEDs sind kostenintensiv in der Fertigung, die geringen Stückzahlen in der initialen Produktion helfen auch nicht gerade. Später soll alles günstiger gehen: Apple wolle die Kosten für die Fertigung drücken, indem Foxconn verstärkt auf Automatisierung am Band setzt. Zuvor schon war vermutet worden, Apple spare bei der Billig-Brille am Material, am Display und an den Sensoren, Apfelpage.de berichtete. „Billig-Brille“? Das ist eine Frage der Verhältnisse: Noch immer um die 1.500 Dollar werde Apple hier aufrufen, heißt es.

Apples erstes Mixed Reality-Headset soll unter dem Namen „Reality Pro“ erscheinen, wird gemunkelt. Die Vorstellung wurde erst vor kurzem erneut verschoben, wie wir zuvor in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Jetzt wird mit einer Präsentation im Juni auf der WWDC 2023 gerechnet.

