Philips Hue stellt neue Leuchtmittel und neuen Hue Tap vor

Wer auf der Suche nach einem smarten Beleuchtungssystem ist, mit dem sich nahezu alle Szenarien abdecken lassen, der kommt um Philips Hue nicht herum. Kein anderer Anbieter hat so viele verschiedene Leuchtmittel für den Innen- und Außenbereich im Portfolio. Dieses wird nun erweitert.

Neuer Hue Tap und neue Leuchtmittel

Mit dem Hue Tap Dial Schalter erweitert der Hersteller sein Portfolio an smarten Schaltern und kombiniert hier vier Tasten mit einem Drehring. Dieser soll das Licht stufenlos dimmen und ist auf jeden Fall ein interessantes Produkt.

Dieser wird mit Schwarz und Weiß in zwei verschiedenen Farben ab sofort verkauft. Günstig ist der neue Schalter indes nicht, satte 49,99€ werden dafür fällig. Dafür gibt es aber eine Haftplatte, die den Schalter magnetisch hält und die Stromversorgung erfolgt via Knopfzelle. Die soll 2 Jahre halten. An dieser Stelle erlauben wir uns ein kleines Urteil, für den Preis hätten wir eine autarke Stromversorgung erwartet.

Außerdem wird die Signe-Serie um eine neue Hue Gradient Signe erweitert. Das neue Produkt verfügt nun über einen Fuß in Eichen-Optik und soll sich harmonischer in das Wohn- oder Schlafambiente einfügen.

Auch hier geht es hochpreisig zur Sache: Die Tischvariante soll 249,99€ kosten, für die Standvariante werden gleich 349,99€ fällig. Dann wäre da noch die Erweiterung der Xamento-Serie. Hier gibt es nun für die Deckenleuchte und die Einbauspots, die explizit für den Badbereich aufgelegt sind, mit Schwarz eine neue Farboption.

Wer sich für die Deckenleuchte interessiert, muss 219,99€ investieren. Der Spot kostet übrigens nur 79,99€. Alle genannten Produkte sind ab sofort direkt bei Philips Hue zu bestellen.

Weitere Produkte kommen im Sommer

Darüber hinaus gibt Hue einen Ausblick auf die Produkte, die wir im Laufe des Sommers erwarten können. Dazu zählt das Hue Perifo Schienensystem. Mit verschiedenen Starter-Sets ab 649,99 Euro, diversem Zubehör und besonders vielen Möglichkeiten will das neue Schienensystem bei euch punkten.

Es kann an Wand oder Decke angebracht werden und bietet Spots, Pendelleuchten, Gradient Light Tubes und Light Bars. Bei der Wandmontage kommt ein externes Netzteil zum Einsatz, das einfach in eine freie Steckdose gesteckt wird. In beiden Fällen stehen 100 Watt Leistung für das 24 Volt Schienensystem zur Verfügung und es soll so 20 Leuchtmittel ansteuern können.

Zu guter Letzt haben wir noch die Hue Go portable Tischlampe. Die steht auf einer entsprechenden Ladeplatte und lässt sich einfach mit auf die Terrasse oder in den Garten nehmen. Je nach Lichtmodi sollen zwischen 6 und 48 Stunden Akkulaufzeit drin sein und eine IP54-Zertifzierung ist ebenfalls vorhanden

Mit 149,99€ wird auch dieses Leuchtmittel ein tiefes Loch in den Geldbeutel reißen. Dafür könnt ihr mit Schwarz oder Weiß auch hier zwischen zwei Farboptionen auswählen.

