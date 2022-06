Home iCloud / Services Mit „Criminal Records“ kommt eine weitere Thriller-Serie zu Apple TV+

Mit „Criminal Records“ kommt eine weitere Thriller-Serie zu Apple TV+

Wer Serien-Junkie ist und von Netflix und Co zusehends frustriert ist, der sollte sich intensiver mit Apple TV+ beschäftigen. Denn Cupertino sicherte sich für seinen Streamingdienst mit „Criminal Record“ die Rechte an einer weiteren Thriller-Serie, die Spannung verspricht.

Apple TV+ sichert sich die Rechte an „Criminal Records“

Zu den bisherigen Thriller-Serien wird sich demnächst auch „Criminal Records“ gesellen. Wie der iPhone-Konzern via Pressemitteilung verkündete, konnte man sich die Exklusivrechte sichern. Die Serie wird insgesamt acht Folgen umfassen, im London der heutigen Zeit spielen und pro Folge eine Stunde Laufzeit haben. Die Hauptrollen werden von Oscar-Gewinner Peter Capaldi und dem für den Critics Choice Award nominierten Cush Jumbo besetzt. Die Serie wird wie folgt beschrieben:

„Criminal Record“ ist ein kraftvoller, charakterorientierter Thriller, der im Herzen des zeitgenössischen London spielt. Ein anonymer Anruf zieht zwei brillante Detektive in eine Konfrontation über einen alten Mordfall – einer der beiden Detektive ist eine junge Frau in den frühen Phasen ihrer Karriere, der andere ein gut vernetzter Mann, der entschlossen ist, sein Vermächtnis zu schützen“

Die Dreharbeiten finden derzeit in London statt, wobei Paul Rutman als ausführender Produzent fungiert. Einen konkreten Starttermin gibt es allerdings noch nicht. Apple verspricht zudem, dass zeitgenössische Themen wie Rassismus, institutionelles Versagen und die polarisierte Gesellschaft in Großbritannien in die Serie einfließen werden.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!