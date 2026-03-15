Das E-Book der Woche: Dieses Mal „QualityLand“ für 1,99 Euro mitnehmen

Hierzulande dürfte der Autor Marc-Uwe Kling primär wegen der „Känguru-Chroniken“ ein Begriff sein, die auch verfilmt wurden. Ebenfalls aus seiner Feder stammt ein Science-Fiction-Roman, der sich bekannt bissig und pointiert zeigt – damit kommen wir zum aktuellen E-Book der Woche.

Das E-Book der Woche

Willkommen in QualityLand, in einer nicht allzu fernen Zukunft: Alles läuft rund – Arbeit, Freizeit und Beziehungen sind von Algorithmen optimiert. Trotzdem beschleicht den Maschinenverschrotter Peter Arbeitsloser immer mehr das Gefühl, dass mit seinem Leben etwas nicht stimmt. Wenn das System wirklich so perfekt ist, warum gibt es dann Drohnen, die an Flugangst leiden, oder Kampfroboter mit posttraumatischer Belastungsstörung? Warum werden die Maschinen immer menschlicher, aber die Menschen immer maschineller?

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Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

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