Passende Hüllen für das iPhone 17, 17 Pro (Max) und iPhone Air

Die neuen iPhone-Modelle können heute seit 14 Uhr bei Apple offiziell vorbestellt werden und wie jedes Jahr stellt sich die Frage, welche Hülle man dafür nehmen soll. Apple selbst bietet ja einige Hüllen an, wir empfehlen seit Jahren aber Cases und Hüllen von Zulieferern. Unser Favorit ist Pitaka.

Hüllen für das neue iPhone

Pitaka setzt seit Jahren bei seinen Hüllen auf Aramidfaser und schafft es dabei, mit jeder neuen iPhone-Generation seine Verarbeitungsqualität zu steigern. Dabei sind die Hüllen weiterhin enorm dünn, weniger als 1 mm beträgt die Stärke. Das MagEZ Case 7 hat Verbesserungen am Rahmen bekommen, dieser umfasst den Rahmen des iPhone nun vollständig. Hinzu konnte man die Aussparung bei der Kamerataste eliminieren.

Hüllen und Zubehör von Pitaka

Hüllen von Spigen

Weitere Angebote

