Passende Hüllen für das iPhone 17, 17 Pro (Max) und iPhone Air

12. September 2025

Patrick Bergmann

Die neuen iPhone-Modelle können heute seit 14 Uhr bei Apple offiziell vorbestellt werden und wie jedes Jahr stellt sich die Frage, welche Hülle man dafür nehmen soll. Apple selbst bietet ja einige Hüllen an, wir empfehlen seit Jahren aber Cases und Hüllen von Zulieferern. Unser Favorit ist Pitaka. 

Hüllen für das neue iPhone

Pitaka setzt seit Jahren bei seinen Hüllen auf Aramidfaser und schafft es dabei, mit jeder neuen iPhone-Generation seine Verarbeitungsqualität zu steigern. Dabei sind die Hüllen weiterhin enorm dünn, weniger als 1 mm beträgt die Stärke. Das MagEZ Case 7 hat Verbesserungen am Rahmen bekommen, dieser umfasst den Rahmen des iPhone nun vollständig. Hinzu konnte man die Aussparung bei der Kamerataste eliminieren.

Hüllen und Zubehör von Pitaka

 

pitaka Hülle für iPhone 17 Pro Magnetische Handyhülle aus Aramidfaser mit Kamerasteuerung Schutzhülle Kompatibel mit Magsafe [Ultra Dünne Hülle] mit Angenehmem Griff Sonnenuntergang pitaka Hülle für iPhone 17 Pro Magnetische Handyhülle aus Aramidfaser mit Kamerasteuerung Schutzhülle Kompatibel mit Magsafe [Ultra Dünne Hülle] mit Angenehmem Griff Sonnenuntergang
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 59,99 EUR

 

 

pitaka Ultradünne Hülle für iPhone 17 Pro Max Magnetische Handyhülle aus Aramidfaser mit Kamerasteuerung Schutzhülle Kompatibel mit Magsafe [Ultra Dünne Hülle] mit Angenehmem Griff Mondaufgang pitaka Ultradünne Hülle für iPhone 17 Pro Max Magnetische Handyhülle aus Aramidfaser mit Kamerasteuerung Schutzhülle Kompatibel mit Magsafe [Ultra Dünne Hülle] mit Angenehmem Griff Mondaufgang
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 59,99 EUR

 

 

pitaka Hülle für iPhone Air Magnetische Handyhülle aus Aramidfaser Schutzhülle Kompatibel mit Magsafe [Ultra Dünne Hülle] mit Angenehmem Griff Schwarz/Grau pitaka Hülle für iPhone Air Magnetische Handyhülle aus Aramidfaser Schutzhülle Kompatibel mit Magsafe [Ultra Dünne Hülle] mit Angenehmem Griff Schwarz/Grau
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 49,99 EUR

 

 

pitaka 3-in-1 Schlüsselband Handykette Verstellbarer Robust Handy Lanyard mit PU Schlaufe 3 Tragestile für Handyhüllen Wald Grün pitaka 3-in-1 Schlüsselband Handykette Verstellbarer Robust Handy Lanyard mit PU Schlaufe 3 Tragestile für Handyhüllen Wald Grün
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 34,99 EUR

 

Hüllen von Spigen

 

Spigen iPhone 17 Hülle [Spigen Premium Qualität] [2025 Upgrade Kamerasteuerung] Enzo Aramid T MagFit Case [Kevlar 1500D] Dünn Slim Stoßfest -Black Silver Spigen iPhone 17 Hülle [Spigen Premium Qualität] [2025 Upgrade Kamerasteuerung] Enzo Aramid T MagFit Case [Kevlar 1500D] Dünn Slim Stoßfest -Black Silver
Hersteller: Spigen
Preis bei amazon* : 39,99 EUR

 

 

Spigen iPhone 17 Hülle [Zero One Edition] Hightech-Design Ultra Hybrid MagFit Case Handyhülle, Kompatibel mit MagSafe Zubehör -Zero One Black Spigen iPhone 17 Hülle [Zero One Edition] Hightech-Design Ultra Hybrid MagFit Case Handyhülle, Kompatibel mit MagSafe Zubehör -Zero One Black
Hersteller: Spigen
Preis bei amazon* : 22,99 EUR

 

 

Spigen Valentinus MagFit MagSafe Kartenhalter 3-Karten Kompatibel mit iPhone 17/16/15, andere MagSafe-Modelle und Google Pixel 10-Serie mit Pixelsnap - Schwarz Spigen Valentinus MagFit MagSafe Kartenhalter 3-Karten Kompatibel mit iPhone 17/16/15, andere MagSafe-Modelle und Google Pixel 10-Serie mit Pixelsnap - Schwarz
Hersteller: Spigen
Preis bei amazon* : 27,99 EUR

 

Weitere Angebote

 

JETech Magnetische Dünn Hülle für iPhone 17 Air, Kompatibel mit MagSafe, Ultra Slim Leicht Minimalistische Handyhülle mit Matt Finish und Vollständig Kameraschutz (Schwarz) JETech Magnetische Dünn Hülle für iPhone 17 Air, Kompatibel mit MagSafe, Ultra Slim Leicht Minimalistische Handyhülle mit Matt Finish und Vollständig Kameraschutz (Schwarz)
Hersteller: JETech
Preis bei amazon* : 12,99 EUR

 

 

ESR für iPhone 17 Pro Max Hülle mit Kamerasteuerung Capture Button, Kompatibel mit Magsafe, Handyhülle für iPhone 17 Pro Max Case, Anti-Vergilbung, Zertifizierter Militärschutz Starke Stoßfest, Klar ESR für iPhone 17 Pro Max Hülle mit Kamerasteuerung Capture Button, Kompatibel mit Magsafe, Handyhülle für iPhone 17 Pro Max Case, Anti-Vergilbung, Zertifizierter Militärschutz Starke Stoßfest, Klar
Hersteller: ESR
Preis bei amazon* : 14,99 EUR

 

TORRAS Ultra Dünn 0,09cm für iPhone 17 Pro Hülle Transparente Design erhöhter Kamerakante Seidiges Griffgefüh [wie beim Original] Handyhülle für iPhone 17 Pro Case Schutzhülle Slim Durchsichtig TORRAS Ultra Dünn 0,09cm für iPhone 17 Pro Hülle Transparente Design erhöhter Kamerakante Seidiges Griffgefüh [wie beim Original] Handyhülle für iPhone 17 Pro Case Schutzhülle Slim Durchsichtig
Hersteller: TORRAS
Preis bei amazon* : 14,44 EUR

Spigen iPhone 17 Pro Max Hülle [rutschfest] [DURCHDACHTE Details] Liquid Air Case Slim TPU mit Truss-Design, Militärgeprüfter Schutz, Sound Tunnel Technologie Handyhülle –Matte Black Spigen iPhone 17 Pro Max Hülle [rutschfest] [DURCHDACHTE Details] Liquid Air Case Slim TPU mit Truss-Design, Militärgeprüfter Schutz, Sound Tunnel Technologie Handyhülle –Matte Black
Hersteller: Spigen
Preis bei amazon* : 14,99 EUR

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

