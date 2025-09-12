Prime Video Leihdeals im September 25: 80 Filme zu je 0,99 Euro leihen

Nach dem Bestellstart der neuen iPhone-Modelle kann man nun etwas Zerstreuung gebrauchen und hier kommt Prime Video ins Spiel. Der Versandhändler hat seine allseits bekannte Leihfilmaktion neu aufgelegt.

80 Filme zu je 0,99 Euro ausleihen

In Summe sind es dieses Mal knapp 80 Filme, die Prime Video hier zum Leihen anbietet. Fair enough, prickelnd ist die Auswahl auch dieses Mal nicht. Doch ein paar Perlen für die launige Abendunterhaltung lassen sich finden, deshalb eine von uns kuratierte Auswahl:

Bad Monkey

Die Gangster Gang

Das Boot

Freelancer

Der Graf von Monte Christo (2025)

Die Drei ??? – Das Erbe des Drachen

Whiplash

Django Unchained

Gran Tourismo

Nightcrawler

Anmerkung

Wie üblich, richtet sich diese Aktion an Kunden von Amazon Prime. Nur diese haben die Möglichkeit, die Filme zu einer reduzierten Leihgebühr von lediglich 0,99 Euro auszuleihen. Amazon Prime kostet in der Jahresgebühr 89,90 Euro, alternativ könnt Ihr das auch monatlich für 8,99 Euro beziehen. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass es dann auch kostenfreien Versand bei allen Prime-Artikeln gibt. Wer noch kein Kunde ist und den nachfolgenden Link nutzt, kann den Dienst 30 Tage lang unkompliziert kostenfrei ausprobieren.