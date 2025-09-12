Neue iPhones und Zubehör: Das sagen erste Video-Reviews

Die neuen iPhones gehen heute in den Verkauf, ungewöhnlich früh erlaubt Apple dieses Jahr das Teilen erster Eindrücke per Video. In ebensolchen können potenzielle Käufer sich ein Bild der neuen Farben, Formen und vor allem des Zubehörs machen.

iPhone Air im Fokus

Im Rampenlicht steht dabei vor allem das erstmalige iPhone Air. Besonders im Vergleich zum iPhone 16 Plus Pro fällt auf, wie dünn das neue Vorzeige-Gerät von Apple tatsächlich geworden ist:

„iPhone 17 Air vs iPhone 16 Plus“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Unter dem nur 5,6 Millimeter messenden Gehäuse leidet unter anderem die Akkulaufzeit, weshalb Apple eine neue, externe MagSafe Batterie vorgestellt hat. Auch diese ist in ersten Hand-Ons zu sehen:

A closer look at the iPhone Air MagSafe Battery Pack and how it compares to the old MagSafe Battery Pack. It’s thinner, larger, and charges with USB-C! $99 to add more battery life to the iPhone Air #AppleEvent pic.twitter.com/Ssmbo5wScQ — Ray Wong (@raywongy) September 9, 2025

So macht sich das neue Crossbody-Band, das mit den neuen iPhone-Hüllen kompatibel ist:

All new Apple accessories lineup 😍 pic.twitter.com/3orB6KDpuz — iJustine (@ijustine) September 9, 2025

Auch YouTube-Größen wie MKBHD oder das Magazin The Verge haben ihre ersten Eindrücke zu den neuen iPhones und Apple Watches in Videoform veröffentlicht:

„iPhone 17/Pro/Air Impressions: Spot the Red Flags!“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

