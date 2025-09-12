Home » iPhone » Neue iPhones und Zubehör: Das sagen erste Video-Reviews
iPhone Air

12. September 2025

Fabian Schwarzenbach

Neue iPhones und Zubehör: Das sagen erste Video-Reviews

Die neuen iPhones gehen heute in den Verkauf, ungewöhnlich früh erlaubt Apple dieses Jahr das Teilen erster Eindrücke per Video. In ebensolchen können potenzielle Käufer sich ein Bild der neuen Farben, Formen und vor allem des Zubehörs machen.

iPhone Air im Fokus

Im Rampenlicht steht dabei vor allem das erstmalige iPhone Air. Besonders im Vergleich zum iPhone 16 Plus Pro fällt auf, wie dünn das neue Vorzeige-Gerät von Apple tatsächlich geworden ist:

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.

„iPhone 17 Air vs iPhone 16 Plus“ direkt öffnen

Unter dem nur 5,6 Millimeter messenden Gehäuse leidet unter anderem die Akkulaufzeit, weshalb Apple eine neue, externe MagSafe Batterie vorgestellt hat. Auch diese ist in ersten Hand-Ons zu sehen:

So macht sich das neue Crossbody-Band, das mit den neuen iPhone-Hüllen kompatibel ist:

Auch YouTube-Größen wie MKBHD oder das Magazin The Verge haben ihre ersten Eindrücke zu den neuen iPhones und Apple Watches in Videoform veröffentlicht:

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.

„iPhone 17/Pro/Air Impressions: Spot the Red Flags!“ direkt öffnen

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.

„2025 Apple Watches hands-on: did the SE 3 steal the show?“ direkt öffnen

 

Weitere Artikel

„Heikle“ Themen: Passte Apple KI-Richtlinien an Trump an?

1 € Anzahlung: iPhone 17, 17 Pro & Air vorbestellen ab jetzt bei o2

2 Gedanken zu „Neue iPhones und Zubehör: Das sagen erste Video-Reviews“

Schreibe einen Kommentar