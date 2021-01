Home Apple „Palmer“ mit Justin Timberlake: Neuer Original-Film auf Apple TV+

Apple TV+ hat heute einen neuen Spielfilm erhalten: Der Streifen „Palmer“ erzählt eine Geschichte über Freundschaft, Fehler und Familie. Der Film kann ab sofort von allen Abonnenten geschaut werden.

Das Angebot von Apple TV+ wächst wieder ein bisschen: Am heutigen Freitag hat Apple einen neuen Spielfilm in den Katalog des Streamingdienstes aufgenommen. Der Neuzugang trägt den Titel „Palmer“.

Darum geht’s

Nach zwölf Jahren im Gefängnis will Eddie Palmer sein Leben wieder in den Griff bekommen – und freundet sich mit Sam an, einem jungen Außenseiter aus schwierigen Verhältnissen. Doch dann droht Eddies Vergangenheit sein neues Leben zu zerstören.

In der Hauptrolle sehen die Zuschauer Justin Timberlake.

Apple TV+ weiter kostenlos für die meisten Nutzer

Viele Zuschauer nutzen Apple TV+ nach wie vor kostenlos: Alle, die nach dem Start des Dienstes Ende vorletzten Jahres ein neues Gerät bei Apple gekauft hatten, das sich zum Ansehen von Apple TV+ eigene, also ein iPhone, iPad oder einen Mac, kamen in den Genuss einer kostenlosen Mitgliedschaft für ein Jahr. Diese kostenlose Probephase wurde von Apple inzwischen bereits zweimal verlängert. Erst jüngst wurde der Gratiszeitraum für die meisten Nutzer bis Juli 2021 ausgeweitet, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Damit können Nutzer der Gratisphase den Dienst effektiv für 18 Monate kostenlos verwenden.

Wie viele Zuschauer sich im Anschluss für ein kostenpflichtiges Abof für 4,95 Euro entscheiden werden, steht dahin. Apple selbst beurteilt die Aussichten hier kurzfristig wohl ebenfalls eher düster. Apple TV+ kommt aktuell nur auf einen sehr geringen Marktanteil im Mutterland USA.

