Kostenlose Probephase nochmal verlängert: Apple TV+ bis Juli gratis nutzen

Apple TV+ steht einigen Kunden der ersten Stunde noch länger kostenlos zur Verfügung: Die kostenlose Probezeit für die Nutzung des Dienstes wurde zuletzt bis Anfang Juli verlängert. Zunächst dürften amerikanische Konten die Verlängerung erhalten, wie es auch bei der ersten Verlängerung der Gratis-Phase der Fall war.

Apple verlängert abermals die kostenlose Nutzung von Apple TV+ für Nutzer der ersten Stunde: Wer den Dienst in den Wochen und Monaten nach dem Start von Apple TV+ gebucht hat und zudem zuvor ein neues Gerät erworben hatte, auf dem Apple TV+ wiedergegeben werden kann, also ein neues iPhone, iPad oder einen neuen Mac, der erhielt Apple TV+ für ein Jahr kostenlos. Dieser kostenlose Probezeitrasum wurde im letzten Herbst erstmals verlängert – bis Anfang Februar konnten die Nutzer dieses Gratis-Jahres Apple TV+ kostenlos schauen, Apfelpage.de berichtete. Dieser Probezeitraum wird nun bis in den Sommer verlängert.

Neuerliche Marketing-Maßnahme für Apple TV+

Nun wird von Nutzern amerikanischer Konten über eine weitere Verlängerung der kostenlosen Probezeit berichtet. Diese dauert nun bis Anfang Juli. Die Verlängerung wird in den Konten der Redaktion bis jetzt nicht angezeigt, das war allerdings auch bei der ersten Verlängerung erst zu einem späteren Zeitpunkt der Fall. Offenbar werden zunächst Konten in den USA berücksichtigt.

Später dann dürften auch europäische Kunden noch einmal eine E-Mail von Apple erhalten. Die Hintergründe der neuerlichen großzügigen Geste sind wenig geheimnisvoll: Der Katalog von Apple TV+ ist trotz aller Neuzugänge der letzten Monate nach wie vor gering, der Wettbewerb auf dem Markt der Streamingdienste zudem extrem aggressiv: Große Akteure wie Netflix und Disney+ ringen um die Gunst der Kunden und erhöhen die Preise. Apple versucht daher weiterhin, für Attraktivität seines eigenen Dienstes Apple TV+ zumindest bei den treuesten der Abonnenten zu sorgen. Niemand, der bereits vor über einem Jahr gebucht hat, soll sich aktuell fragen müssen, ob sich ein fortgesetztes Abo für ihn tatsächlich lohnt.

