Onvis CT3 Kontaktsensor mit Thread ist jetzt erhältlich

Wer gerade auf der Suche nach einem neuen Kontaktsensor ist, der Thread unterstützt und mit HomeKit kompatibel ist, der bekommt mit dem CT34 von Onvis ab heute eine neue Auswahl

CT3 von Onvis lässt sich ab heute erwerben

Der CT3 ist der neue Kontaktsensor, der zudem mit Thread ausgestattet ist. Über die Neuerung haben wir schon ausführlicher berichtet, siehe hier. Den ursprünglichen Verkaufsstart im Dezember 2022 konnte man jedoch nicht mehr einhalten, doch nun ist der neue Sensor verfügbar. Kurz in der Übersicht die wichtigsten Specs:

Kontaktsensor für Fenster und Türen

Bluetooth und Thread

HomeKit-kompatibel

Stromversorgung mittels CR2450-Batterie, reicht für bis zu 12 Monate

Onvis hat das Design etwas optimiert, was nicht für die Größe gilt. Was aber ein Pluspunkt ist, der Schriftzug ist nicht mehr ganz so präsent. Der Sensor lässt sich dank HomeKit-Zertifizierung direkt in HomeKit einbinden, die herstellereigene App braucht ihr jedoch für zukünftige Firmwareupdates.

Preise

Die Verfügbarkeit ist ab heute gegeben, kommen wir deshalb zum Preis. Als Single-Pack kostet der CT3 31,99€ und ist somit rund 20% günstiger als der Eve Door & Window. Deutlich interessanter ist jedoch der Doppelpack, der für 49,99€ den Besitzer wechselt.

