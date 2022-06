Home Daybreak Apple OLED-MacBook geplant | Stage Manager auf dem iPad | M2-Performance gemessen – Daybreak Apple

OLED-MacBook geplant | Stage Manager auf dem iPad | M2-Performance gemessen – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Gestern war in einigen Teilen Deutschlands Feiertag – in einigen Teilen der Redaktion auch. Dennoch gab es einige Dinge, über die es sich zu berichten lohnt. Damit willkommen zum Überblick am Morgen.

Kommt irgendwann ein MacBook mit OLEDs? Man könnte fast auf die Idee kommen, wenn man sieht, wie viele Spekulationen um dieses Thema immer wieder die Runde machen. Diese Gerüchte erhielten zuletzt neues Futter: 2024 könnte es so weit sein, mehr dazu lest ihr hier.

Wie schnell ist der M2?

Apple hat es bereits gesagt: 18% schneller soll er sein – als der M1. Doch man will es immer ganz genau und zwar unabhängig überprüft wissen. Erste Benchmarks zeigen nun, was der neue Chip leistet, hier die Infos.

Wieso ist der Stage Manager nur auf den neuesten iPads verfügbar?

Das ist eine Frage, mit der Apple sich sehr schwer tut. Man hat sich nun an einer Erklärung versucht, wie die aussieht, lest ihr hier.

Und was gab es sonst noch?

Adobe Lightroom hat ein Update erhalten, hier lest ihr mehr darüber, was es mit sich bringt.

Eine beliebte Kamera-App für das iPhone hat ein Update erhalten und nennt sich jetzt etwas anders, hier dazu mehr.

Und ach ja, Amazon hat seinen Prime Day angekündigt, der wird in knapp einem Monat stattfinden und bis dahin wird es wohl immer wieder mal Deals regnen.

Damit darf ich mich für den Moment verabschieden und euch schon einmal ein schönes Wochenende wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!