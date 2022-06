Home Deals Amazon kündigt Prime Day 2022 an: Findet am 12. und 13 Juli statt

16. Juni 2022

Der Sommer kommt so langsam in seine heiße Phase (schlechtes Wortspiel), womit die Ferienzeit gemeint ist. Das ist traditionell auch die umsatzschwächste Zeit des Jahres und der Handel versucht, mit allerlei Rabatten die Kauflust anzukurbeln. Besonders Amazon tut sich hier mit seinem Prime Day hervor. Dieser wird in knapp vier Wochen stattfinden.

Prime Day 2022

Soeben hat Amazon seinen Prime Day 2022 bestätigt. Dieser wird in knapp vier Wochen stattfinden. Der Online-Händler hat sich dafür den 12. und 13. Juli ausgesucht. Das Event wird also wieder über zwei Tage stattfinden und mit ständig wechselnden Blitz-Angeboten um die Gunst der Kunden werben. Es lohnt sich also, schnell zu sein und sich im Vorfeld zu notieren, welche Artikel man gebrauchen kann. Wir können vorab sagen, dass wir ein paar hochinteressante Angebote für komplett kabellose In-Ears in der Pipeline haben.

Prime-Mitgliedschaft ist Voraussetzung

Das Angebot richtet sich an alle Kunden, die über eine aktive Prime-Mitgliedschaft verfügen. Diese kostet aktuell noch 69 Euro pro Jahr und ermöglicht über den kostenfreien Versand auch die Nutzung von Prime Video und Amazon Music. Zwei Dinge sind hier wichtig zu wissen: Für die Aktion lässt sich Amazon Prime für 30 Tage kostenfrei ausprobieren:

Noch wichtiger ist die baldige Preiserhöhung für Amazon Prime. Der Versandhändler hat dafür seine AGB aktualisiert, um diese Erhöhung vorzubereiten, Apfelpage berichtete.

