Adobe Lightroom in Version 5.4 für Mac und iOS sind nun verfügbar: Diese Verbesserungen erwarten euch

Der Mac eignet sich hervorragend zum Bearbeiten von Bildern, zumal die Auswahl der Software beeindruckend ist. Neben Affinity Photo und Pixelmator Pro kommt auch der Platzhirsch Adobe zum Einsatz. Für Lightroom gibt es nun ein neues Update, Version 5.4 bringt dabei einige neue Funktionen mit.

Lightroom in Version 5.4: Das ist neu

Mit der Veröffentlichung von Version 5.4 für Mac und 7.4 für iOS können erstmals mit Lightroom jetzt Videos mit den gleichen Steuerelementen bearbeitet werden, die man schon seit geraumer Zeit für Fotos verwendet. Dies berichtet Adobe über seinen eigenen Blog. Videos können zugeschnitten werden, Farbe und Belichtung lassen sich anpassen und für Videos optimierte Voreinstellungen können angewendet werden. Zudem hat Adobe eine neue Klasse von KI-gestützten adaptiven Voreinstellungen hinzugefügt, mit denen man eine One-Click-Bearbeitung am Himmel oder an einem Motiv in den Fotos vornehmen können, während ein neuer Preset Amount Slider die Möglichkeit eröffnet, die Intensität einer Voreinstellung zu steuern.

Neue Premium-Presets

Es gibt auch mehr als 50 neue, handgefertigte Premium-Presets, die für Videos, Porträts und Live-Konzertfotos entwickelt wurden. Lightroom in Version 5.4 bietet zudem einen überarbeiteten Community-Discover-Bereich, sodass sich von bekannten Künstlern leichter und schneller deren Presets auffinden lassen. Ebenfalls neu in dieser Version ist eine neue Option „Maske umkehren“, mit der man Masken sowohl auf Gruppen- als auch auf Komponentenebene invertieren kann. Die können zudem auch dupliziert werden.

