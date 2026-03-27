Offiziell: Mac Pro eingestellt, kein Nachfolger geplant

Es ist bereits spekuliert worden, nun bestätigt Apple das Aus des Mac Pro. Das High-End-Gerät ist nicht mehr zu kaufen, einen Nachfolger wird es vorerst nicht geben. Das macht den Mac Studio zum neuen Top-Modell in Apples Mac Lineup.

Gegenüber 9to5Mac hat Apple bestätigt, dass der Mac Pro aus dem App Store entfernt wurde. Einen Nachfolger soll es nicht geben, laut 9to5Mac betont Apple, man habe „keine Pläne in Zukunft Mac Pro-Hardware anzubieten“.

US-Mac wird nicht mehr gebaut

Der Mac Pro in seiner finalen Form debütierte im Jahr 2019 und wurde von einem Intel-Chip befeuert. Kurz danach stellte Apple seine eigenen M-Prozessoren vor, bis zu einem Upgrade des ehemals stärksten Mac dauerte es aber noch. Erst im Juni 2023 spendierte Apple seinem Top-Gerät den M2 Ultra, es sollte das letzte Update des Mac Pro sein.

Deutlich kompakter, nicht so modular, aber nicht weniger leistungsstark, präsentiert sich der Mac Studio. Nach dem Wegfall des Mac Pro handelt es sich dabei um den stärksten Mac im Lineup. Erwähnenswert: Der Mac Pro wurde zu einem Großteil in den USA gefertigt. Das Nischenprodukt war ein Aushängeschild Apples, um Trumps protektionistischer Politik öffentlichkeitswirksam gerecht zu werden.

Vermisst ihr den Mac Pro oder reicht der Mac Studio für eure Zwecke aus? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.