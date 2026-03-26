iPhone 20: Kommt das gebogene Randlosdisplay?

Das wäre ein Hingucker: Apple experimentiert angeblich mit einem neuen iPhone-Design. In dessen Zentrum soll ein gebogenes Display stehen. Physische Tasten könnten im spekulativen iPhone 20 schlussendlich doch endgültig verschwinden.

Apple arbeitet offenbar an neuen Designkonzepten für kommende iPhone-Generationen. Einer Einschätzung des Leakers Digital Chat Station zufolge testet der Konzern unter anderem ein Display, das an allen vier Seiten leicht gebogen ist.

Im Fokus steht dabei ein mögliches Jubiläumsmodell zum 20. Jahrestag des iPhones im kommenden Jahr, das intern als „iPhone 20“ gehandelt wird. Dieses Gerät soll laut bisherigen Informationen mit einem nahezu randlosen Bildschirm ausgestattet sein.

Das sogenannte „quad-curved“ Display würde sich über alle vier Kanten des Gehäuses ziehen und so ein nahezu vollflächiges Bildschirmdesign ermöglichen. In diesem Zusammenhang wird auch darüber spekuliert, dass Apple im iPhone künftig auf physische Tasten verzichten und stattdessen auf haptische Bedienelemente setzen könnte. Über einen solchen Schritt wird allerdings bereits seit mehreren Jahren spekuliert, ohne dass Apple zwischenzeitlich Tatsachen geschaffen hätte.

Kamera soll immer noch ganz unter das Display

Zudem arbeitet Apple weiterhin an der Verlagerung von Kamera und Face-ID unter das Display. Allerdings soll es hier noch technische Herausforderungen geben, sodass unklar ist, ob ein vollständig unterbrechungsfreier Bildschirm bereits umgesetzt werden kann.

Unabhängig davon deutet sich an, dass Apple verstärkt mit neuen Formfaktoren experimentiert. Das Jubiläumsmodell könnte damit einen deutlichen Designwechsel markieren, auch wenn nicht alle geplanten Technologien rechtzeitig zur Serienreife gelangen sollten.