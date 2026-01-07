Aqara präsentiert auf der CES 2026 neue Smart-Home-Hardware: Intelligente Sensorik & Matter-Kamera

Auf der CES 2026 in Las Vegas hat Aqara mehrere neue Smart-Home-Produkte vorgestellt, die primär durch erweiterte Sensorik und moderne Vernetzung überzeugen. Die Neuheiten reichen von intelligenten Präsenz- und Multi-Sensoren über eine neue Überwachungskamera bis hin zu Zusatz-Hardware, die künftig stärker auf lokale Automatisierung und Matter-Integration setzt.
G350: Matter-fähige Kamera mit Hub-Funktion
Mit der G350 zeigt Aqara eine neue Sicherheitskamera, die zugleich als Smart-Home-Hub funktioniert. Die Kamera bietet ein Dual-Lens-System mit 4K-Weitwinkelobjektiv und 2,5K-Teleobjektiv sowie einen 9-fach-Hybrid-Zoom. Die integrierte KI erkennt Personen, Haustiere und sogar akustische Ereignisse. Durch PTZ-Funktion (Pan, Tilt, Zoom) deckt die Kamera den Raum vollständig ab. Dank Unterstützung des neuen Matter-Standards 1.5 lässt sich die G350 direkt in Matter-kompatible Systeme einbinden und als universeller Hub nutzen
FP400: Präsenz- und Bewegungsverfolgung per Radar
Mit dem FP400 bringt Aqara einen neuen Präsenzsensor auf den Markt, der auf mmWave-Radar setzt. Dieser erfasst nicht nur die bloße Anwesenheit von Personen in einem Raum, sondern unterscheidet auch ihre Haltung – etwa stehend, sitzend oder liegend. Das ermöglicht deutlich vielseitigere Automationen als bei klassischen Bewegungsmeldern. Der Sensor deckt bis zu zehn Personen im Raum ab und kann unter anderem für Licht- oder Komfortsteuerungen sowie Sturzerkennung genutzt werden.
Multi-State Sensor P100: Vielseitige Erkennung von Ereignissen
Der neue Multi-State Sensor P100 kombiniert mehrere Messmethoden (Beschleunigung, Gyroskop, Magnetometer) und eignet sich damit sowohl für klassische Tür- und Fensterüberwachung als auch zur Erkennung von Vibrationen, Erschütterungen oder Glasbruch. Dadurch wird er zum flexiblen Baustein für Sicherheitssysteme und Automationen im Smart-Home-Alltag.
Noch nicht final: Preise & Verfügbarkeit
Die neuen Sensoren und die Matter-Kamera wurden auf der CES gezeigt, konkrete Preise und Termine für den deutschen bzw. europäischen Markt nennt Aqara bislang jedoch nicht. Lediglich für das Smart-Lock-Modell U400, das ebenfalls auf der Messe präsentiert wurde, existiert bisher für die US-Version mit Ultra-Wideband-Auto-Unlock eine Preisangabe, die liegt bei 269 US-Dollar. Eine europäische Version dieses Smart Locks ist bisher nicht bestätigt.