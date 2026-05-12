Apple versorgt auch alte iOS- und macOS-Versionen mit Updates

Apple hat gestern Abend iOS und macOS 26.5 für alle Nutzer veröffentlicht, doch das waren nicht die einzigen Updates. Auch alte Versionen von Apples Betriebssystemen wurden mit Aktualisierungen versorgt. Wer noch ältere Versionen auf seinen Geräten einsetzt, sollte diese Sicherheitsverbesserungen umgehend installieren.



Apple hat neben den aktuellen Updates auf Version 26.5 auch mehrere Sicherheitsupdates für ältere Betriebssystemversionen veröffentlicht. Berücksichtigt wurden iPhone-, iPad- und Mac-Systemversionen, die weiterhin von vielen Nutzern eingesetzt werden.

Diese Updates für alte Systeme sind erschienen

Für das iPhone erschienen die Updates iOS 18.7.9, iOS 16.7.16 und iOS 15.8.8. Parallel dazu hat Apple neue Versionen für ältere iPad-Systeme veröffentlicht, darunter iPadOS 18.7.9, iPadOS 17.7.11, iPadOS 16.7.16 sowie iPadOS 15.8.8.

Auch ältere macOS-Versionen erhalten weitere Unterstützung. Apple verteilt dafür macOS Sequoia 15.7.7 sowie macOS Sonoma 14.8.7.

Offizielle Details zu allen Änderungen liegen bislang noch nicht vollständig vor. Erwartet werden jedoch vor allem Sicherheitsverbesserungen und Fehlerkorrekturen. Bereits veröffentlicht hat Apple Hinweise zu iOS und iPadOS 15.8.8. Darin verweist das Unternehmen auf dieselbe Sicherheitskorrektur für Mitteilungen, die bereits im vergangenen Monat mit iOS und iPadOS 26.4.2 eingeführt wurde.

Mit den zusätzlichen Aktualisierungen setzt Apple die Strategie fort, auch ältere Gerätegenerationen länger mit Sicherheitsupdates zu versorgen. Nutzer älterer iPhone-, iPad- und Mac-Modelle sollten die neuen Versionen installieren, um bekannte Sicherheitslücken zu schließen.