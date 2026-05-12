Apple TV sichert sich mit abgesetzter Serie „Schmigadoon“ 12 Nominierungen bei den Tony Awards 2026

Apple TV hat 2026 einen absoluten Lauf: Man hat nicht nur eine volle Pipeline an Inhalten, man ist auch bei den Experten und Juroren dieses Jahr ganz weit oben – es könnte das mit Abstand erfolgreichste Jahr werden. Grund für diese Annahme sind die 12 Nominierungen für die diesjährigen Tony Awards 2026.

Ein Dutzend Nominierungen für eine abgesetzte Serie

Die Rede ist von der Musicalserie „Schmigadoon“, die in der Zwischenzeit nach zwei Staffeln abgesetzt wurde – obwohl das Konzept für eine dritte Staffel bereits erfolgreich erarbeitet wurde. Wie sich nun zeigt, könnte das Ende zu früh gewesen sein, denn die Serie ist gleich satte 12 Mal bei den diesjährigen Tony Awards nominiert worden. Anbei alle Nominierungen in der Übersicht:

Best Musical

Best Performance by an Actress in a Leading Role in a Musical — Sara Chase

Best Performance by an Actress in a Featured Role in a Musical — Ana Gasteyer

Best Direction of a Musical — Christopher Gattelli

Best Original Score (Music and/or Lyrics) Written for the Theatre — Music & Lyrics, Cinco Paul

Best Book of a Musical — Cinco Paul

Best Orchestrations — Doug Besterman and Mike Morris

Best Choreography — Christopher Gattelli

Best Sound Design of a Musical — Walter Trarbach

Best Lighting Design of a Musical — Donald Holder

Best Costume Design of a Musical — Linda Cho

Best Scenic Design of a Musical — Scott Pask

Die Tony Awards 2026 werden von der Broadway League und dem American Theatre Wing verliehen. Die Gewinner werden am Sonntag, dem 7. Juni, in der Radio City Music Hall in New York City bekannt gegeben.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.