Nothing bringt die CMF Watch 3 Pro in den Handel: kein gutes Upgrade

Nothing zeigt sich auch dieses Jahr wieder sehr umtriebig, stellte man doch erst kürzlich das Phone (3) sowie den ersten Over-Ear vor. Bereits im Frühjahr ließ man das CMF Phone 2a Pro debütieren, nun schiebt man von der Tochtermarke die neue Smartwatch in den Handel.

Die neue CMF Watch 3 Pro

Die neue Watch 3 Pro unterscheidet sich im grundlegenden Design nicht von seinem Vorgänger. Wir haben weiterhin ein rundes AMOLED-Display mit einer Diagonale von 1,43″, die Helligkeit liegt jedoch bei nur 650 Nits. Es werden über 130 Sportarten erfasst, zudem kann die Uhr mithilfe von über 130 frei anpassbaren Ziffernblättern an den eigenen Geschmack angepasst werden. Sieben Aktivitäten erkennt die Uhr automatisch. Der neue Active Score wertet die wöchentlichen Aktivitäten anhand von MET-Daten aus.

„Move smart with CMF Watch 3 Pro“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Die Sensorausstattung ist mit einem Puls- und einem Sauerstoff-Sensor mager, beide sollen aber überarbeitet worden sein. In Kombination mit einem neuen 6-Achsen-Sensor und einem neuen Dualband-GPS werden Aktivitäten 50 Prozent präziser erfasst. Außerdem wurde an der Verbindungsstabilität gearbeitet und ein neues Mikrofon verbessert die Sprachqualität. Die maximale Akkulaufzeit wird mit bis zu 13 Tagen angeben, bei regelmäßigem Sport sind es hingegen nur 11 Tage. Wird das always-on-Display aktiviert, sinkt die Laufzeit auf nur noch 4,5 Tage.

ChatGPT am Handgelenk

Analog zu den neuen Smartphone-Modellen hat Nothing auch hier ChatGPT integriert. So lassen sich Fragen an die KI direkt per Spracheingabe über das Handgelenk stellen. Ein integrierter Voice-Recorder mit automatischer Transkription ermöglicht zudem das Aufzeichnen von Notizen unterwegs.

Preise und Verfügbarkeit

Der Look der Uhr lässt sich durch den Austausch der Lünette sowie verschiedenen Armbändern anpassen, das orangefarbene Armband kommt uns dabei von der Farbintensität äußerst bekannt vor. Die UVP ist etwas gestiegen und liegt nun bei 99,00 Euro, was mit Blick auf die Konkurrenz wie Amazfit und deren Bip 6 einfach zu teuer ist. Das Modell lässt sich nun direkt über die Webseite des Herstellers bestellen.

