Infuse 8.2 ist erschienen: das ist neu

Der Start der Public Beta von iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe und tvOS 26 steht kurz bevor und die Debatte rund um das neue Design namens „Liquid Glass“ entflammt erneut. Die Software für das Apple TV ist ein gutes Stichwort, denn der neue Look soll deutlich cineastischer werden und noch stärker den Aspekt des Heimkinos unterstreichen. Leider hat Cupertino noch immer keine Medienserver-Funktion implementiert, doch hier kommt die App Infuse ins Spiel. Diese hat nämlich in der neuen Version 8.2 eine interessante Updates spendiert bekommen.

Infuse 8.2 bringt Streaming vom iCloud Drive

Über diese App sprechen wir regelmäßig, da sich eine externe Festplatte mit Filmen, angeschlossen am Router, einfach für die Apple TV zum Streamen einbinden lässt. In Version 8.2 gibt es nun die Option, in der App Multi-User-Profile einzurichten. Außerdem kann nun das iCloud Drive in Infuse eingebunden werden. Ausgerechnet bei der Apple TV wird jedoch ein Workaround fällig:

Für tvOS

Neu

Multi-user-Profile

AI-Video-Hochskalierung (braucht mindestens einen A16)

Streamen von Videos aus iCloud Drive

Bewertungen von Metacritic (PRO)

Helligkeitseinstellung für HDR-Untertitel

Zusätzliche Optionen für die Einstellung „Externe Bewertungen anzeigen“

Videotitel bei kontinuierlicher Wiedergabe ausblenden

Verbessert

Verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit von Trakt-Verbindungen

Verbesserte Handhabung von Diensten von Drittanbietern, die mit Plex verwendet werden

Verbesserte Handhabung des Endes einer Datei in einigen Fällen

Gefixt

Doppelte Dateilisten von einigen WebDAV-Servern behoben

Ausblenden von Bewertungen in der Listenansicht behoben, wenn „Externe Bewertungen anzeigen“ ausgeschaltet ist

UI-Probleme bei der Neuordnung von Elementen behoben

Leistungsprobleme bei der Verwendung der Suche behoben

Andere kleinere Korrekturen und Verbesserungen

Für iOS

Neu

Streamen von Videos aus iCloud Drive

Bewertungen von Metacritic (PRO)

Deep-Link zu Filmen, Serien und Episoden mit TMDB-IDs

Helligkeitseinstellung für HDR-Untertitel

Zusätzliche Optionen für die Einstellung „Externe Bewertungen anzeigen“

Videotitel bei kontinuierlicher Wiedergabe ausblenden

Verbessert

Aktualisiertes Layout der Videodetailseite

Verbessertes AI-Video-Upscaling

Verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit von Trakt-Verbindungen

Verbesserte Handhabung von Drittanbieter-Diensten, die mit Plex verwendet werden

Verbesserte Handhabung des Endes einer Datei in einigen Fällen

Gefixt

Doppelte Dateilisten von einigen WebDAV-Servern behoben

Ausblenden von Bewertungen in der Listenansicht behoben, wenn „Externe Bewertungen anzeigen“ ausgeschaltet ist

UI-Probleme bei der Neuordnung von Artikeln behoben

UI-Probleme beim langen Drücken von Artikeln behoben

Leistungsprobleme bei der Verwendung der Suche behoben

Andere kleinere Korrekturen und Verbesserungen

Für macOS

Neu

Streamen von Videos aus iCloud Drive

Bewertungen von Metacritic (PRO)

Deep-Link zu Filmen, Serien und Episoden mit TMDB-IDs

Helligkeitseinstellung für HDR-Untertitel

Zusätzliche Optionen für die Einstellung „Externe Bewertungen anzeigen“

Videotitel bei kontinuierlicher Wiedergabe ausblenden

Verbessert

Verbesserte KI-Video-Hochskalierung

Verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit von Trakt-Verbindungen

Verbesserte Handhabung von Diensten von Drittanbietern, die mit Plex verwendet werden

Verbesserte Handhabung des Endes einer Datei in einigen Fällen

Gefixt

Doppelte Dateilisten von einigen WebDAV-Servern behoben

Ausblenden von Bewertungen in der Listenansicht behoben, wenn „Externe Bewertungen anzeigen“ ausgeschaltet ist

UI-Probleme bei der Neuordnung von Elementen behoben

Leistungsprobleme bei der Verwendung der Suche behoben

Andere kleinere Korrekturen und Verbesserungen

Für visionOS

Streamen von Videos aus iCloud Drive

Bewertungen von Metacritic (PRO)

Deep-Link zu Filmen, Serien und Episoden mit TMDB-IDs

Helligkeitseinstellung für HDR-Untertitel

Zusätzliche Optionen für die Einstellung „Externe Bewertungen anzeigen“

Videotitel bei kontinuierlicher Wiedergabe ausblenden

Verbessert

Verbesserte KI-Video-Hochskalierung

Verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit von Trakt-Verbindungen

Verbesserte Handhabung von Diensten von Drittanbietern, die mit Plex verwendet werden

Verbesserte Handhabung des Endes einer Datei in einigen Fällen

Gefixt

Ausblenden von Bewertungen in der Listenansicht behoben, wenn „Externe Bewertungen anzeigen“ ausgeschaltet ist

UI-Probleme bei der Neuordnung von Einträgen behoben

Leistungsprobleme bei der Verwendung der Suche behoben

Andere kleinere Korrekturen und Verbesserungen

Wie bereits angeklungen, ist auf der Apple TV ein Umweg nötig. Dies liegt allerdings an Cupertino, denn tvOS erlaubt es nicht, die in iCloud Drive gespeicherten Dateien direkt auf dem Fernseher zu durchsuchen. Allerdings kann man die Links zu in iCloud Drive gespeicherten Inhalten in Infuse hinterlegen, um Videos aus der iCloud auf diesem Weg zu streamen. Die Entwickler haben dafür eine entsprechende Anleitung bereitgestellt, diese lässt sich hier aufrufen.

Update ist kostenfrei

Das Update ist ab sofort kostenfrei erhältlich und steht über den jeweiligen App-Store für alle drei Hardware-Plattformen zur Verfügung. Neukunden hingegen haben die Möglichkeit, sich insgesamt zwischen drei Bezahlmodellen zu entscheiden, wobei wir das jährliche Abo eher favorisieren. Der Preis für den Einmalkauf ist unserer Meinung nach dann doch etwas überzogen: