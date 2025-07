Apple Care One angekündigt: vorerst nur in den USA verfügbar

Mit dem iPhone X im Jahr 2017 zog Apple die Preise für eine Reparatur immer stärker an, um Apple Care bzw. Apple Care+ attraktiver erscheinen zu lassen. Zwischenzeitlich hat der Konzern hier noch einmal nachgebessert, man kann nun Diebstahl und Verlust ebenfalls abdecken lassen und sogar monatlich bzw. jährlich zahlen. Nun geht der Konzern einen Schritt weiter und dürfte es Anbietern solcher speziellen Versicherungen verdammt schwer machen.

Apple Care One angekündigt

Am heutigen Nachmittag kündigte der Mac-Hersteller den Start von Apple Care One ein, welches finanziell fast schon ein Selbstläufer ist. Das neue Angebot kostet 19,99 US-Dollar und deckt drei Geräte mit Apple Care+ ab, jedes weitere Gerät kann für jeweils 5,99 US-Dollar hinzugefügt werden. Apple selbst verspricht dabei eine Ersparnis von 11%. Bemerkenswert ist zudem die Option, dass sogar vis zu vier Jahre alte Geräte für Apple Care One zugelassen sind – sofern sich diese „in einem guten“ Zustand befinden und man eine technische Diagnose drüberlaufen lässt. Last but not least wird die Diebstahl- und Verlustoption vom iPhone auch auf das iPad und die Apple Watch ausgedehnt.

Ab morgen verfügbar: jedoch nur in den USA

Apple verspricht einen denkbar einfachen Zugang: Man kann es über die Webseite anstoßen oder in den Systemeinstellungen der jeweiligen Hardware. Doch leider ist dieses Angebot derzeit nur in den USA verfügbar, Kunden können ab morgen darauf zugreifen. Ein internationaler Marktstart und damit auch eine Verfügbarkeit in Deutschland dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit sein.