Nicht patchbar: Apples M1 für Hackerangriff anfällig

Apples M1 hat offenbar ein Sicherheitsproblem, das den Zugriff auf den gesperrten Computer ermöglichen kann. Es kann nicht durch einen Patch behoben werden, ist allerdings recht schwierig auszunutzen.

Apples Chips und Softwareprodukte sind mit einer Reihe an Schutzmechanismen ausgestattet, die es Angreifern erschweren, in gesperrte Geräte einzudringen. Teils ist dies allerdings immer wieder doch gelungen. So wurde etwa ein Jailbreak entdeckt, der alle Geräte bis zum iPhone X verwundbar machte und nicht per Patch behoben werden konnte.

Ähnlich verhält es sich mit einem Angriff, der PACMAN genannt wird. Entwickelt hat ihn das Labor für AI-Forschung am amerikanischen MIT, wie aus US-Medienberichten hervorgeht.

Diesen Bug kann Apple nicht patchen

Das Problem steckt in der sogenannten Zeigerauthentifizierung. Die soll dafür sorgen, dass kein unerlaubter Zugriff auf das gesperrte Gerät erfolgt. Zeiger verweisen auf bestimmte Speicheradressen und eine Schutzlinie Apples namens PAC soll dafür sorgen, dass unerwartete Zeigeränderungen nicht zu einem unerlaubten Zugriff führen. Diese Schutzmauer haben die Angreifer mit PACMAN allerdings überwunden. Da sie in die Hardware implementiert ist, kann Apple sie nicht per Update beheben.

Unklarheit herrscht derzeit noch darüber, ob der Angriff einen physischen Zugriff auf den Mac erfordert oder nicht, hierzu sind widersprüchliche Aussagen getätigt worden.

Anfälligkeiten der Zeigerauthentifizierung sind auch in anderen ARM-basierten Chips entdeckt worden. Es ist noch nicht klar, ob der M2 auch für den Angriff anfällig ist. Apple hatte den M2 vor kurzem auf der WWDC 2022 vorgestellt, hier lest ihr eine kurze Zusammenfassung über dessen Eigenschaften.

