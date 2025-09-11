Nicht Air-Exklusiv: „Doppelte Aufnahme“ mit Front- und Rückkamera in allen neuen iPhones

Bei der Präsentation des neuen iPhone Air hat Apple einen neues Aufnahmemodus der Kamera gezeigt. Dabei greift das System parallel auf die Selfie- und auf die Rückkamera zu und lässt gleichzeitige Aufnahmen zu. Diese Funktion ist allerdings nicht exklusiv für das iPhone Air, auch das iPhone 17 und iPhone 17 Pro (Max) profitieren davon.

Wer schon immer mal die eigene Reaktion zu einer spektakulären Aufnahme filmen wollte, kann das mit der neuen iPhone-Generation tun. „Doppelte Aufnahme“ nennt Apple die Funktion in seiner deutschen Pressemeldung, die allen neuen iPhones zur Verfügung steht.

Funktion richtet sich wohl an Content Creator

„Mit Doppelter Aufnahme können Nutzer:innen gleichzeitig mit der Front- und der Rückkamera aufnehmen – perfekt, um sowohl sich selbst als auch die Umgebung festzuhalten“, schreibt Apple.

Die Funktion dürfte sich in erster Linie an Content Creator richten, die ihr iPhone zum Filmen und Streamen verwenden. Damit abbildbare Live-Reaktionen werden immer öfter Teil von authentischen Inhalten auf Social Media.

Bisher war die gleichzeitige Ansteuerung mehrerer iPhone-Kameras bereits über Drittanbieter-Apps möglich. Apple zieht dahingehend nach und stattet die eigene Kamera-Anwendung der neuen iPhones mit der doppelten Aufnahme aus. Ob auch alte Geräte davon profitieren, ist unklar. Besonders die Pro-Modelle sollten Hardware-technisch dazu in der Lage sein.