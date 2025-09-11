Speziell für das iPhone 17 Pro: Apple kündigt Final Cut Camera 2.0 an

Bei der Vorstellung des iPhone 17 Pro konzentrierte sich Apple wie üblich stark auf die Kamera und hob dabei besonders die Videofunktionen hervor. Ergänzend dazu kündigte der Konzern eine neue Version seiner professionellen Video-App an.

Final Cut Camera 2.0 angekündigt

Final Cut Camera wurde im Sommer 2024 von Apple auf den Markt gebracht und sollte Kreativen neue Möglichkeiten beim Filmen mit dem iPhone eröffnen. Final Cut Camera 2.0 baut darauf auf und bringt bahnbrechende Unterstützung für ProRes RAW und Genlock auf das neue iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Für volle kreative Kontrolle kommen mit dem Update auch intuitive, neue manuelle Anpassungen für die Center Stage Frontkamera der neuen iPhone Modelle sowie eine nahtlose Integration in Live Multicam in Final Cut Pro für iPad. Das Update bringt erstmals auch die Open Gate Aufnahme – eine Technik, die den gesamten Kamerasensor nutzt, um ein weiteres Sichtfeld bei Auflösungen aufzunehmen, die größer als DCI 4K sind. Das ermöglicht im anschließenden Videoschnitt in der Postproduktion ultimative Flexibilität beim Anpassen des Bildausschnitts, Stabilisieren der Aufnahmen und Festlegen der endgültigen Seitenverhältnisse – ganz ohne Einbußen bei der Bildqualität oder Performance. Zudem soll es diese Funktionen geben:

Unterstützung für Apple Log 2, sodass Nutzer mit dem iPhone 17 Pro Aufnahmen mit einem noch größeren Farbraum in ProRes oder HEVC machen können. Nutzer können die Log 2 LUT in Final Cut Pro für iPad und Mac nutzen, um ihr Filmmaterial mit der Lebendigkeit der Originalszene anzuzeigen und zu schneiden.

Die Möglichkeit, Timecode zu aktivieren, mit Optionen wie Tageszeit, Aufnahmelauf oder externem Timecode für präzise Identifikation des Filmmaterials während der Postproduktion.

Unterstützung für Videoaufnahme mit der neuen 200 mm Tele‑Kamera mit ProRes bis zu 4K 60 fps auf dem iPhone 17 Pro für noch mehr Optionen beim Bild­ausschnitt.

Kommt im Laufe des Monats

Apple kündigte die App im Nachgang der Keynote vom Montag an und erklärte, dass diese im Laufe des Monats veröffentlicht wird. Final Cut Camera 2.0 erfordert ein iPhone Xs oder neuer mit iOS 18.6 oder neuer; einige Features erfordern iOS 26 oder ein iPhone 17 Pro. Wir gehen davon aus, dass der Release rund um den 19. September erfolgen wird.