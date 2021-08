Home Daybreak Apple Neues MacBook Pro in Massenproduktion gegangen | Verhandlungen zum Apple-Car im Gange? | Weiteres iOS-14-Update geplant – Daybreak Apple

Neues MacBook Pro in Massenproduktion gegangen | Verhandlungen zum Apple-Car im Gange? | Weiteres iOS-14-Update geplant – Daybreak Apple

Guten Morgen! Die neuen Modelle des MacBook Pro scheinen nun endlich in die Massenproduktion gegangen zu sein. Auch in Sachen Apple Car scheint es voranzugehen: Angeblich hielten sich zurzeit Apple-Mitarbeiter auf geheimer Mission in Südkorea auf, um hier mit potenziellen Zulieferern zu verhandeln. Darüber hinaus sieht es wohl so aus, als könnten sich iOS- und iPad-Nutzer noch auf ein letztes größeres Update vor iOS 15 freuen. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Neues MacBook Pro endlich in der Produktion?

Nach wie vor wird damit gerechnet, dass neue Modelle des MacBook Pro im Herbst offiziell vorgestellt werden. Dies scheint nun immer wahrscheinlicher. Denn wie eine Fachzeitschrift aus Taiwan berichtet, habe man, wenn auch verspätet, nun mit der Massenproduktion der neuen MacBooks begonnen. Mehr zu diesem Thema und den zu erwartenden Features der neuen Modelle erfahrt ihr hier.

Verhandelt Apple derzeit mit möglichen Apple-Car-Zulieferern?

Dass Apple möglicherweise irgendwann ein eigenes Auto auf den Markt bringt, steht immer noch im Raum. Nun wollen südkoreanische Quellen erfahren haben, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Apple gegenwärtig in dem asiatischen Land aufhalten, um mit möglichen Zulieferern für Teile des Apple Cars zu verhandeln. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Noch ein weiteres Update vor iOS 15?

Normalerweise stellt Apple jedes Jahr die Arbeit an seinem aktuellen mobilen Betriebssystem zum Spätsommer ein. Daher ist bisher nie ein siebtes Update einer iOS-Version erschienen. Dies soll sich dieses Jahr wohl ändern, da aus beispielsweise Xcode hervorgeht, dass Apple noch die Veröffentlichung einer weiteren Version von iOS 14 plant. Hier findet ihr weitere Informationen dazu.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple befragt Kunden zu deren Meinung bezüglich des 12-Zoll-MacBooks

Obwohl dessen Verkauf bereits vor rund zwei Jahren eingestellt wurde, scheint Apple nach wie vor an Feedback von Kundinnen und Kunden interessiert zu sein. Daher befragt Apple zurzeit Nutzerinnen und Nutzer des 12-Zoll-MacBooks zu deren Meinung zum Produkt. Mehr dazu hier.

Apple und Netflix streiten sich um Rechte an Film

Ein vielversprechender Agentenfilm sorgt aktuell dafür, dass Apple und Netflix nicht gut aufeinander zu sprechen sind. Denn beide wollen gleichermaßen die Rechte an dem Film ergattern. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Apple veröffentlicht FAQs zu neuer Kinderschutz-Initiative

Zuletzt hat Apple eine neue Initiative gegen Kinderpornographie gestartet. Nun hat das Unternehmen FAQs hierzu veröffentlicht, die jedoch wenig aussagekräftig zu sein scheinen. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!