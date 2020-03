Neues iPad mit Trackpad?| iPhone mit Wechsel-Akku? | Apple-News der Woche – Apfelplausch 134

Das Wochenende ist vorbei und wir sind mit einer neuen Ausgabe des Apfelplausch für euch am Mikrofon. Heute sprechen wir unter anderem über ganz und gar randlose iPhones, ein neues Keyboard für das iPad und ein iPhone mit austauschbarem Akku. – willkommen zur Episode 134.

Podcast direkt anhören

Lukas hat sich nun doch mal durchgerungen, sich mit neuen AirPods auszustatten. Das ging aber nicht ganz so reibungslos über die Bühne, mehr dazu erzählt er gleich zu Beginn der Sendung. Im Anschluss haben wir wieder einen Haufen Hörer-Post zum Vorlesen und dann gehts auch irgendwann los.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gelaber: Lukas kauft neue AirPods und failt

Intro und Gelaber: Lukas kauft neue AirPods und failt 00:10:30: Hörerpost: iCloud-Fotos-Bug | Welche Standard-Apps | Apple TV jetzt kaufen? und mehr

Hörerpost: iCloud-Fotos-Bug | Welche Standard-Apps | Apple TV jetzt kaufen? und mehr 00:31:10: OS-Recovery in iOS 13.4 Beta 3

OS-Recovery in iOS 13.4 Beta 3 00:38:00: iPad Pro Magic Keyboard mit Trackpad?

iPad Pro Magic Keyboard mit Trackpad? 00:44:20: Apple Hauptversammlung: Apple und Umwelt, falsche Ausrichtung von Apple TV+?, neue Produkte, Health-Initiativen von Apple und Indien bekommt Apple Store

Apple Hauptversammlung: Apple und Umwelt, falsche Ausrichtung von Apple TV+?, neue Produkte, Health-Initiativen von Apple und Indien bekommt Apple Store 00:56:30: EU will Smartphone mit austauschbarem Akku: iPhone-Designs vor dem Umbruch?

EU will Smartphone mit austauschbarem Akku: iPhone-Designs vor dem Umbruch? 01:07:45: Patent: iPhone komplett ohne Rand

Bekommt das iPad Pro ein neues Keyboard?

Wir sprechen über Gerüchte, wonach das iPad Pro in diesem Jahr ein neues Smart Keyboard bekommen soll, das sogar über ein integriertes Trackpad verfügt. Darüber reden wir ein wenig und ordnen das ein.

Ausblicke von der Hauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung für Aktionäre fand bei Apple nur unter erheblichen Sicherheitsmaßnahmen statt. Während der Veranstaltung sprach Tim Cook ein wenig zur strategischen Ausrichtung von Apple und antwortete auf Fragen von Investoren, Lukas hat die Details, über die wir im Anschluss ein wenig sprechen.

Kommt der austauschbare Akku im iPhone?

In der letzten Woche tauchten interne Dokumente der EU auf, wonach Smartphones in der EU in Zukunft mit einem austauschbaren Akku ausgestattet sein müssen, ich hatte euch zuvor darüber berichtet. Wir sprechen ein wenig darüber, ob das eine gute oder eher eine problematische Idee ist.

Kommt das iPhone ohne Ränder?

Über ein interessantes Patent hatte zuletzt Lukas berichtet. Es beschreibt ein iPhone, das quasi nur aus Display besteht. Wir sprechen darüber, dass das zwar schon irgendwie cool wäre, aber nun so ganz ohne mechanische Tasten… ohnehin wird es bis dahin wohl noch eine Weile dauern.

Viel Vergnügen beim Zuhören!

Podcast direkt anhören

-----

