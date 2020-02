Zukunft von iPadOS, mehr Gesundheitsprojekte: Fragen auf Apple Hauptversammlung

Apple hielt gestern seine Hauptversammlung mit den größten Investoren im Steve Jobs Theater ab. Dort wurden abseits einiger Abstimmungen wie immer auch die Fragen der Investoren beantwortet. Wir gehen auf einige spannende ein.

Zunächst bezeichnete Cook den Coronavirus als Herausforderung für Apple. Man befinde sich in dynamischen Zeiten. Konkrete Aussichten fehlten, sind indessen auch einfach nicht abzusehen. In Sachen Umweltschutz meinte Cook anschließend, dass Apples Ziel klar sei: Man möchte Produkte herstellen, ohne der Welt etwas wegzunehmen.

Das ist eines der Dinge, die laut einigen Leuten unmöglich sind. Wir werden aber einen Weg finden!

Auf die Frage nach zukünftigen Plänen von Apple hielt sich Cook wie eh und je bedeckt:

Wir entwickeln eine ganze Reihe an Dingen, über die meisten kann ich Ihnen nichts erzählen. Aber sie sind wirklich cool!

Erneut ging Cook auf die Frage nach einer Hintertür in iOS ein und erinnert daran, dass Apple diese Möglichkeit ausschließt. Wie bei einem Haus mit Hintereingang könne eben jeder rein, so der Apple CEO.

Hinsichtlich Apple TV+ meinte Cook, dass es nicht Apples Stil und Plan sei, einfach auf Einkaufstour nach bestehenden Serien zu gehen. Investoren hatten zuvor gefragt, warum man nicht spezielle Serien einfach eingekauft habe. Bei Apple TV+ gehe es um Originals, so Cook.

„It doesn’t feel right for Apple to just go out and take a rerun,”

iPadOS vor großem Update?

Ein Investor wollte auch wissen, wieso die Software auf dem iPad dermaßen hinter der Hardware zurückliege. Softwarechef Craig Federighi beantwortete die Frage damit, dass man gespannt sein könne, was Apple mit iPadOS noch vorhabe. Man würde weiterhin daran arbeiten.

“If you like what you’ve seen us do with iPadOS, stay tuned, we’re going to keep working on it.”

Weitere Fragen wurden laut, ob Apple auch mehr Gesundheitsprojekte eröffnen würde, die mit einem klaren ROI (return on investment) daherkommen. Cook meinte, dass Apple bereits mehrere Health-Initiativen gestartet habe, in die man mehr investiert als herausbekommen hätte. Allerdings wolle man hier Problemfelder lösen und einen guten Beitrag leisten. So zum Beispiel die Möglichkeit zur Datenerfassung wieder mehr in die Hände des Patienten legen.

Nicht zuletzt erwähnte Cook, dass Apples erster Store in Indien planmäßig 2021 seine Pforten öffnen wird.

