Home Daybreak Apple Neues, günstiges Apple-Display? | AirPods Pro 2 mit Lossless-Audio? | Apple drei Billionen Dollar wert – Daybreak Apple

Neues, günstiges Apple-Display? | AirPods Pro 2 mit Lossless-Audio? | Apple drei Billionen Dollar wert – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Erster Handelstag im neuen Jahr und wieder ein Rekord: Die Billion-Dollar-Company ist nun noch eine runde Billion schwerer – das wird langsam schon ein wenig unheimlich. Damit willkommen zum Überblick am Morgen.

Apple war gestern erstmals mehr als drei Billionen Dollar wert. Diese Marktkapitalisierung hat das Unternehmen zwar nur kurz aufgewiesen und lag zum Handelsschluss wieder knapp darunter, wird sie aber in Zukunft wohl dauerhaft erreichen und übertreffen. Zur Einordnung: Das entspricht der jährlichen Wirtschaftsleistung eines großen Industrielandes, hier dazu mehr.

Apple könnte bald einen neuen externen Monitor bringen

Apple wird bereits seit einiger Zeit nachgesagt, einige neue externe Displays in der Pipeline zu haben, die dem Pro Display XDR nachfolgen sollen. Diese sollen allerdings dramatisch billiger werden, für Kunden – insbesondere für Käufer des neuen iMac 27 Zoll – aber dafür auch deutlich attraktiver, was die Verkaufszahlen sprunghaft steigen lassen dürfte, hier dazu mehr.

Was können die AirPods Pro 2?

Die sollen erstmals auch Lossless Audio unterstützen, das ist immer ein Knackpunkt bei Bluetooth-Kopfhörern, die Bandbreite ist und bleibt hier der Flaschenhals. Und noch eine Neuerung wird für die neuen AirPods Pro 2 erwartet, hier die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

In einem Interview gehen Apples Führungskräfte unter anderem auf eben diese Problematik ein: Lossless an einem Bluetooth-Kopfhörer. Was sonst noch spannendes gesagt wurde, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Ikea hat einen neuen Lautsprecher vorgestellt.

Den neuen Lautsprecher von Ikea können sich Fans der Smart Home-Reihe des Möbelhauses jetzt ins Regal stellen, hier haben wir die Details zum neuen Produkt für euch zusammengestellt.

Die Apple Watch rettet im Video Leben.

Die Notruf-Funktion der Apple Watch dürfte inzwischen den meisten Nutzern bekannt sein. Sie hat im Laufe der Jahre schon eine Reihe an Leben gerettet. Ein wenig dramatisch in Szene gesetzt hat Apple nun drei erlebte Geschichten mit der Smartwatch – anhand der Mitschnitte von Notrufen, die mit Hilfe der Uhr getätigt wurden, hier die Details.

An dieser Stelle darf ich euch einen entspannten Dienstag wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!