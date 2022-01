Home Gerüchte Halb so teuer wie Pro Display XDR? Kommt 2022 ein neuer Apple-Bildschirm?

Halb so teuer wie Pro Display XDR? Kommt 2022 ein neuer Apple-Bildschirm?

Apple könnte schon in diesem Jahr ein neues externes Display vorstellen. Dieser Bildschirm dürfte deutlich günstiger sein als das Pro Display XDR und somit auch größere Käuferschichten erschließen. Es könnte für all jene Kunden interessant werden, die mit dem Kauf eines neuen großen iMac liebäugeln.

Apple wird vielleicht schon in nächster Zeit neue externe Bildschirme vorstellen. Der Redakteur Mark Gurman von der Agentur Bloomberg, der in der Regel über gut informierte Quellen im Umfeld von Apple verfügt, schreibt in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters erneut über neue Displays von Apple. Er hoffe, Apple werde noch in diesem Jahr ein externes Display für den Mac vorstellen, so Gurman.

Neuer Monitor soll nur halb so viel kosten wie das Pro Display XDR

Dieses neue externe Display soll nur halb so viel kosten wie das zugegeben unglaublich preisintensive Pro Display XDR. Damit greift Gurman seine eigenen Prognosen von vor einigen Wochen erneut auf. Damals hatte er, wiederum in seinem Newsletter, über neue und günstigere Monitore gesprochen. Die Herstellungskosten seien inzwischen drastisch gefallen, Apfelpage.de berichtete. Vor diesem Hintergrund sei es mehr als plausibel, würde Apple versuchen, mit neuen externen Displays seine potenziellen Mac-Kunden abzuholen.

Ob Apple diese Pläne tatsächlich verfolgt, muss noch abgewartet werden, allerdings sind Gerüchte um neue Displays nicht neu, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Leaker sprachen in diesem Zusammenhang bereits von externen Displays mit leistungsfähigen A-Series-Chips. Welche Funktion dieser Chip in den Bildschirmen haben soll, falls ein solches Gadget überhaupt geplant ist, bliebe noch abzuwarten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!