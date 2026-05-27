Neuer Siri-Look: WWDC-Einladung als Hinweis?

Die WWDC 2026 steht vor der Tür und Apple wird wohl endlich eine potentere Siri für iOS 27 ankündigen. Die neue Funktionalität soll sich dann auch durch einen überarbeiteten optischen Auftritt bemerkbar machen. Einen Hinweis darauf soll Apples offizielles WWDC-Logo sowie die Einladung aus dem März liefern.

Darauf ist ein Mauersegler zu sehen. Der Vogel wird im Englischen „Swift“ genannt und ist eine Referenz an Apples Programmiersprache aus dem Jahr 2014. In der WWDC-Ankündigung schimmert er in Chrom-Farben auf schwarzem Untergrund – so soll in iOS 27 auch Siri erscheinen.

Neue Optik für neue Siri – dieses Mal wirklich?

Das berichtet der in der Regel gut informierte Mark Gurman in seinem aktuellen Newsletter. Er will erfahren haben, dass die auch in der Einladung zur WWDC 2026 gezeigten Farben künftig in der Animation von Siri auftauchen werden.

Erst vor zwei Jahren hatte Apple Siris Auftritt mit iOS 18 grundlegend verändert. Statt wie davor am unteren Bildschirmrand zu agieren, leuchtete seit Ende 2024 der gesamte Bildschirmrand in bunten Farben – Siri blieb aber ohne Update der versprochenen Funktionen. Da sich diese Animation nun bei vielen mit einer immer noch nicht zufriedenstellenden Siri verbunden haben dürfte, soll unter iOS 27 der nächste Neustart folgen.

Neben der neuen Animation soll Siri eine eigene App bekommen und künfitg von der Dynamic Island aus agieren.