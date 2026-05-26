Apple TV landet dank der Serie „The Studio“ einen absoluten Prestigeerfolg bei den BAFTA Awards 2026

Apple TV ist gemessen an der Menge an verfügbaren Inhalten der Streamingdienst, der mit Abstand die höchste Quote an Auszeichnungen für sich verbuchen konnte. Eine Position, die man 2026 spielend einfach zu verteidigen weiß. Einer der Gründe dafür ist die Serie „The Studio“, für die man sich bei den diesjährigen BAFTA Awards einen absoluten Prestigeerfolg sichern konnte.

Prestigeerfolg für „The Studio“

Die Serie „The Studio“, die ungewohnt bissig den Wahnsinn in Hollywood aufs Korn nimmt, konnte sich bereits über diverse Awards freuen. Doch bei den diesjährigen BAFTA Awards 2026 gelang der Produktion von und mit Seth Rogen eine Premiere – als erste Serie konnte sie innerhalb einer einzigen Staffel sämtliche wichtigen Auszeichnungen abräumen. Anbei alle gewonnenen Awards von letzter Nacht:

The Studio”

International

“Slow Horses”

Writer: Drama — Will Smith

“Vietnam: The War That Changed America”

Director: Factual — Rob Coldstream

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.