Apple verteilt iOS 26.6 und Co. Beta 1

Apple hat heute neue Betas für iOS, macOS und weitere Systemversionen vorgelegt. Die neuen Testversionen können ab sofort geladen und installiert werden. Die finalen Fassungen können Nutzer in wenigen Wochen erwarten.



Apple hat am heutigen Dienstag iOS 26.6 und iPadOS 26.6 Beta 1 für alle Entwickler vorgelegt. Die neue Testversion kann ab sofort von allen Developern direkt am Gerät geladen und installiert werden.

Bislang sind keine größeren Neuerungen bekannt, die Teil von iOS 26.6 und iPadOS 26.6 werden sollen.

Auch macOS 26.6 Beta 1 und weitere neue Testversionen verfügbar

Apple hat zudem auch macOS 26.6 Beta 1 für alle Entwickler vorgelegt. tvOS 26.6 und watchOS 26.6 können ebenfalls in der ersten Beta geladen werden.

Die kommenden Updates werden voraussichtlich hauptsächlich Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen beinhalten. Die finalen Versionen der Aktualisierungen können Kunden in wenigen Wochen erwarten.