Neuer Lautsprecher von IKEA zeigt sich

Erst neulich hat IKEA in Zusammenarbeit mit Sonos neue Lautsprecher vorgestellt, nun schraubt der Möbelgigant weiter am Audio-Portfolio. Denn die Schweden scheinen einen neuen Lautsprecher einführen zu wollen.

Der neue Lautsprecher von IKEA soll auf den Namen IKEA Vappeby hören, mit Bluetooth ausgestattet sein und funktional dem SYMFONISK-Lampenlautsprecher ähneln. Auch hier soll der Lautsprecher als Lampe dienen. Der Akku soll mit USB-C aufgeladen werden. Als Highlight soll aber eine spezielle Taste zum Einsatz kommen. Der Vappeby besitzt eine eigene Spotify-Taste. Das ist genau genommen eine Spotify Tap-Taste, die man bisher nur von Kopfhörern kennt. Die Funktion wird bei Spotify erklärt.

Wie man anhand der Schemazeichnung erkennen kann, soll der Lautsprecher über einen Tragebügel verfügen. In Kombination mit der IP65-Zertifizierung dürfte es sich hierbei um einen Outdoor-Lautsprecher handeln. Die Akkulaufzeit beträgt bei einer Lautstärke von 50% knapp 13 Stunden. Da der Lautsprecher sowie die technischen Daten bei der FCC auftauchten, dürfte bis zum Marktstart nicht mehr allzu viel Zeit vergehen:

IKEA of Sweden AB has filed for FCC ID approval on E2004 VAPPEBY Lamp BT speaker outdoor https://t.co/qvOFFDniy5

— FCC ID (@FCCIDio) October 18, 2021