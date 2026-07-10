BREAKING: Apple verklagt OpenAI wegen Spionage

Apple verklagt OpenAI: Schwerer Vorwurf des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen

Die Partnerschaft zwischen Apple und OpenAI hat einen schweren Riss bekommen. Apple hat das KI-Unternehmen vor einem Bundesgericht in Kalifornien verklagt. Der Vorwurf: OpenAI soll systematisch Geschäftsgeheimnisse und geistiges Eigentum gestohlen haben, um eine eigene Hardware-Sparte aufzubauen.

„Auf allen Ebenen, von Mitgliedern des technischen Stabs bis hin zum Chief Hardware Officer, hat OpenAI in Koordination mit Geschäftspartnern Apples Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Informationen gestohlen“, heißt es in der Klageschrift.

Vom Partner zum Konkurrenten

Dies bedeutet eine drastische Kehrtwende in der Beziehung der beiden Unternehmen. Erst 2024 hatten sie eine viel beachtete Partnerschaft verkündet, um ChatGPT in Apple Intelligence zu integrieren. Das Verhältnis kühlte jedoch ab, als OpenAI Pläne für eigene Hardware-Produkte anstieß. Dazu übernahm das KI-Labor unter anderem das Startup IO Products des ehemaligen Apple-Designchefs Jony Ive für 6,4 Milliarden Dollar.

Interessantes Detail am Rande: Das für diesen Herbst geplante Siri-Upgrade basiert laut dem Bericht überraschend auf Googles Gemini-Modellen und nicht auf ChatGPT.

Spionage-Vorwürfe im Recruiting-Prozess

Die Anschuldigungen im Detail betreffen vor allem ehemalige Apple-Mitarbeiter, die zu OpenAI gewechselt sind:

Vorwürfe gegen Tang Tan: Der ehemalige Apple-Vizepräsident und heutige Hardware-Chef von OpenAI ist persönlich mitangeklagt. Er soll Bewerber dazu gedrängt haben, vertrauliche Informationen und sogar physische Bauteile zu den Vorstellungsgesprächen mitzubringen.

Der ehemalige Apple-Vizepräsident und heutige Hardware-Chef von OpenAI ist persönlich mitangeklagt. Er soll Bewerber dazu gedrängt haben, vertrauliche Informationen und sogar physische Bauteile zu den Vorstellungsgesprächen mitzubringen. Datendiebstahl und Vertuschung: Apple wirft OpenAI vor, scheidende Apple-Mitarbeiter gezielt darin geschult zu haben, Sicherheitsbarrieren zu umgehen. Ein namentlich genannter Ex-Mitarbeiter soll zudem ein Apple-Notebook entwendet haben.

Apple wirft OpenAI vor, scheidende Apple-Mitarbeiter gezielt darin geschult zu haben, Sicherheitsbarrieren zu umgehen. Ein namentlich genannter Ex-Mitarbeiter soll zudem ein Apple-Notebook entwendet haben. Täuschung von Zulieferern: OpenAI soll Fertigungspartner angewiesen haben, eine von Apple entwickelte Metallveredelungstechnik zu nutzen – mit der falschen Behauptung, eine Erlaubnis von Apple zu besitzen.

Ungewisse Zukunft für Apple Intelligence

OpenAI hat bereits bestätigt, dass erste Prototypen eigener Hardware fertiggestellt sind. Apple fordert nun Schadensersatz sowie eine gerichtliche Verfügung, die OpenAI die Nutzung der betroffenen Technologien untersagt.

Ob und wie sich der Rechtsstreit auf die bestehende ChatGPT-Integration in iOS auswirken wird, ist noch unklar. Apple lehnte eine Stellungnahme zu diesem Punkt bislang ab.