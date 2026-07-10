Halide Mark III ist in Version 3.1 erschienen: das ist neu

Apple liefert mit der hauseigenen Kamera-App zwar solide Ergebnisse, wer aber lieber manuell fotografiert, greift seit Jahren zu Halide von Lux Optics. Sechs Wochen nach dem großen Mark-III-Relaunch ist nun Version 3.1 erschienen – mit einem spürbaren Funktionsplus im Editor und mehreren Verbesserungen für den manuellen Workflow.

Neuer Look „Scarlet“ und erweiterte Bearbeitungswerkzeuge

Die auffälligste Neuerung ist „Scarlet“, ein neuer Look innerhalb der Looks-Engine. Er setzt auf Wärme, satte Farben und mittleren bis hohen Kontrast, wobei besonders der Rotbereich kräftig ausfällt. Lux Optics empfiehlt ihn explizit für sommerliche Sonnenuntergänge und Szenen mit dominanten Rottönen. Im Editor hat sich ebenfalls einiges getan. Im „Frame“-Reiter lassen sich Fotos jetzt drehen und spiegeln, und erstmals bietet Halide eine Perspektivkorrektur an. Die arbeitet ohne KI, stattdessen über einen stufenlosen Regler – vergleichbar mit der klassischen Trapezkorrektur aus der Architekturfotografie. Wer regelmäßig Gebäude fotografiert und stürzende Linien geraderücken will, bekommt damit ein willkommenes Werkzeug. Ebenfalls neu: eine Komprimierungskontrolle, über die sich der exakte Komprimierungsgrad für JPEG-Dateien festlegen lässt.

Verbesserungen im manuellen Modus

Gezielt nachgebessert hat Lux Optics beim manuellen Fotografieren:

Im Belichtungsmenü gibt es jetzt einen Button, der die Belichtungskorrektur auf null zurücksetzt. Per langem Drücken lässt sich im manuellen Modus alternativ die Belichtungsmessung komplett neu ansetzen.

Focus Peaking und Fokuslupe, die in Version 3.0 nur während der aktiven Fokusanpassung sichtbar waren, lassen sich nun dauerhaft einblenden – eine Änderung, die laut Lux Optics direkt auf Nutzerfeedback zurückgeht.

Eine neue Belichtungs- und Fokussperre verhindert, dass man durch versehentliches Antippen des Suchers Fokuspunkt oder Belichtungswert verstellt.

Für fortgeschrittene RAW-Fotografen steht ein neuer RAW-Only-Modus bereit, der ausschließlich die Rohdatei speichert – ohne begleitendes JPEG oder HEIC. Lux Optics empfiehlt die Option allerdings nur erfahrenen Nutzern, da RAW-Dateien in Drittanbieter-Apps teils deutlich anders gerendert werden.

Update für Bestandskunden kostenfrei

Die Entwickler haben sich bereits seit geraumer Zeit für ein Abo-Modell entschieden, welches als Jahresabo 22,99 Euro kostet. Dennoch gibt es auch noch einen Einmalkauf, der jedoch 69,99 Euro kostet. Bestandskunden im Abo können direkt und unkompliziert auf Halide Mark III kostenfrei umsteigen.

-> Halide Mark III