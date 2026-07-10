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10. Juli 2026

Fabian Schwarzenbach

Kamera-AirPods | Apples Brillen-Fahrplan | iPhone Air, Ultra und 18 Pro – Apfelplausch #452

In einer Folge voller Gerüchte sprechen Roman und Lukas über das iPhone 18, das iPhone 18 Pro, das iPhone Air 2 und das iPhone Ultra! Außerdem gibt es Hinweise auf AirPods Pro mit Kamera und das Ende einer leichteren Vision Pro. Wie wirkt sich das auf Apples Brillen-Fahrplan aus? Zuletzt geht es um ein spannendes Sicherheits-Feature, mit dem Apple iPhone-Nutzer mit KI vor Betrügern schützen will…

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  • 0:00: Intro: Nach der Keynote ist vor der Keynote
  • 02:59: Akkuvergleich: iPhone 18 Pro dicker und schwerer?
  • 11:07: iPhone Ultra: Marktstart nach Plan – Roman schlägt zu!
  • 17:23: Größerer Akku: Wann kommt das iPhone Air 2?
  • 22:26: iPhone 18: Weiter Einschränkungen bei KI
  • 27:48: iOS-Beta: Hinweise auf AirPods Pro mit Kameras
  • 36:05: Vision Pro am Ende: Leichter Nachfolger eingestellt
  • 43:46: „Trust Insights“: iOS 27 bekämpft Social Engineering mit KI

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