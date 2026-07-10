Kamera-AirPods | Apples Brillen-Fahrplan | iPhone Air, Ultra und 18 Pro – Apfelplausch #452

In einer Folge voller Gerüchte sprechen Roman und Lukas über das iPhone 18, das iPhone 18 Pro, das iPhone Air 2 und das iPhone Ultra! Außerdem gibt es Hinweise auf AirPods Pro mit Kamera und das Ende einer leichteren Vision Pro. Wie wirkt sich das auf Apples Brillen-Fahrplan aus? Zuletzt geht es um ein spannendes Sicherheits-Feature, mit dem Apple iPhone-Nutzer mit KI vor Betrügern schützen will…

Kapitelmarken

0:00 : Intro: Nach der Keynote ist vor der Keynote

: Intro: Nach der Keynote ist vor der Keynote 02:59 : Akkuvergleich: iPhone 18 Pro dicker und schwerer?

: Akkuvergleich: iPhone 18 Pro dicker und schwerer? 11:07 : iPhone Ultra: Marktstart nach Plan – Roman schlägt zu!

: iPhone Ultra: Marktstart nach Plan – Roman schlägt zu! 17:23 : Größerer Akku: Wann kommt das iPhone Air 2?

: Größerer Akku: Wann kommt das iPhone Air 2? 22:26 : iPhone 18: Weiter Einschränkungen bei KI

: iPhone 18: Weiter Einschränkungen bei KI 27:48 : iOS-Beta: Hinweise auf AirPods Pro mit Kameras

: iOS-Beta: Hinweise auf AirPods Pro mit Kameras 36:05 : Vision Pro am Ende: Leichter Nachfolger eingestellt

: Vision Pro am Ende: Leichter Nachfolger eingestellt 43:46: „Trust Insights“: iOS 27 bekämpft Social Engineering mit KI

Apfelplausch Hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen: