Neuer Apfelplausch: iOS 15 Beta im Alltag | Bilder zeigen iPad mini 6 | Apples Beats-Dilemma

Lukas hat sich iOS 15 aufs iPhone gespielt – die Beta, die erste – und auch nicht aufs iPhone 12, weshalb wir heute nicht über alle neuen Features sprechen können, soweit sie schon verfügbar sind, aber über einiges. Das nimmt einen großen und interessanten Teil der heutigen Sendung ein. Außerdem sprechen wir noch über aktuelle Gerüchte und News.

Apples iOS 15 liegt aktuell in der ersten Beta vor. Bevor wir diese aber ausführlich besprechen, schauen wir uns erst einmal an, was ihr zuletzt so geschrieben habt.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro

Intro 00:03:15: Hörermails: Apple Watch Sturzerkennung im Alltag | Apps auslagern in iOS

Hörermails: Apple Watch Sturzerkennung im Alltag | Apps auslagern in iOS 00:14:45: iOS 15 im Alltag: Unsere Erfahrungen

iOS 15 im Alltag: Unsere Erfahrungen 00:57:45: Leaks zur Apple Watch Series 7: Ein langweiliges Update?

Leaks zur Apple Watch Series 7: Ein langweiliges Update? 01:12:30: Bilder zeigen iPad Mini 6

Bilder zeigen iPad Mini 6 01:16:45: Die neuen Beats Studio Buts sind da: Apples Beats Dilemma

Die neuen Beats Studio Buts sind da: Apples Beats Dilemma 01:26:40: Berichte um „Apple Doctors“: Was hat es damit auf sich?

Berichte um „Apple Doctors“: Was hat es damit auf sich? 01:34:40: Findet die WWDC nur mehr online statt in Zukunft?

Die ersten Eindrücke zur iOS 15-Beta

Da sprechen wir über verschiedene Eindrücke, die Lukas bereits sammeln konnte, von Wetter über die Karten-App bis zu Dingen, die wohl einigen von uns noch ein wenig Kopfschmerzen bereiten werden.

Wer es lieber schriftlich hat, findet hier die Ausführungen von Lukas bei uns.

Letzte Gerüchte um iPad und Apple Watch

Da war wieder Jon Prosser am Werk, der erklärt hat, das iPad Mini soll in Zukunft ohne Lightning-Port kommen. Wir sprechen über seine Prognosen. Auch gehen wir auf diesen Bericht zur Apple Watch Series 7 ein.

Was sollen die Beats Studio Buds uns sagen?

Die wurden zuletzt auch vorgestellt und wir fassen die Fakten zusammen und versuchen eine Einordnung: Beats und AirPods oder wohin führt der Weg?

Wann öffnet das Apple-Krankenhaus?

Dauert wohl noch ein wenig, aber diesen Plan fasst man bei Apple offenbar tatsächlich ins Auge, wir sprechen über das, was bekannt ist. Und zum Schluss greifen wir noch die Frage auf, ob die WWDC in Zukunft auch wieder in Präsenz abgehalten werden könnte.

