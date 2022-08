Home Deals Nur bis Montag: tink Summer Sale – Top-Marken bis zu 68% reduziert

Nur bis Montag: tink Summer Sale – Top-Marken bis zu 68% reduziert

Verfasst von Valentin Heisler // 7. August 2022 um 17:03 Uhr // Deals, Smart Home // Deals, Smart Home // Kommentare deaktiviert für Nur bis Montag: tink Summer Sale – Top-Marken bis zu 68% reduziert

Passend zu den genialen Sommertagen und heißen Temperaturen gibt es bei tink im Summer Sale super Angebote, um sich den Alltag noch schöner zu gestalten. Dazu haben euch die Smart-Home-Experten von tink diverse Bundles in den Bereichen Elektronik, Garten, Heizung, Sicherheit und Licht geschnürt. Wir zeigen euch unsere persönlichen Highlights für den Sommer 2022.

Bosch Indego S+ 500 Mähroboter + gratis Garage

Warum beim Rasenmähen schwitzen, wenn das auch gemütlich von der Couch aus geht? Der Bosch Indego S+ 500 maht es möglich. Neben der einfachen Bedienung per App kann der Rasenmäher auch per Sprachassistent jederzeit gestartet werden. Warum aber gerade der Bosch-Roboter für den smarten Garten? Hier könnt ihr der Expertenmeinung von tink auf jeden Fall Glauben schenken: Auch Gartenanfänger bekommen die Installation problemlos hin. Außerdem bietet Bosch einen großen Erweiterungsumfang an. So kann der Rasenmäher künftig mit einer smarten Wetterstation verbunden werden, sodass er nur bei idealen Bedingungen euren Rasen stutzt.

Doch wie weiß man, welches Gerät und welches Zubehör benötigt wird? Hier hilft schon der Produkttitel weiter: Damit verrät euch Bosch, bis zu welcher Fläche das Produkt ausgelegt ist – im vorgestellten Fall sind das also 500 qm. Für eine lange Haltbarkeit eures Helfers sollte unbedingt eine Garage dabei sein, hier bekommt ihr mal wieder ein durchdachtes Bundle. Dank LogiCut ist der Bosch-Mäher viel effizienter als die meisten anderen Roboter. Neben Mähplan und smarter Vernetzung bietet der Bosch Indego eine MultiArea-Funktion – das heißt ihr könnt bis zu drei voneinander getrennte Rasenflächen gleichzeitig bearbeiten lassen. Und dank der BorderCut-Funktion müsst ihr nicht mehr händisch nacharbeiten. Im Summer Sale erhaltet ihr den Bosch Indego S+ 500 samt Garage für nur 719 Euro (Affiliate-Link).

Ledvance SMART+ Gardenpole Sockelleuchte Farbig WiFi + gratis Erweiterung

Am Ende eines entspannten Tages möchte man seinen frisch gemähten Garten auch genießen. In Zeiten eines südseeähnlichen Sommers fehlt eigentlich nur noch eine genauso schöne Beleuchtung des eigenen, unscheinbar wirkenden Gartens. Diese sollte selbstverständlich einfach zu installieren sein und ohne großen Aufwand jeder Zeit bedient werden können. Genau das bietet der deutsche Hersteller Ledvance mit seiner Gardenpole Sockelleuchte. Neben einstellbarer Helligkeit und Dimmung kann das Produkt ganz einfach erweitert werden, sollte künftig noch mehr Licht im eigenen Garten benötigt werden. Mit IP65-Zertifizierung sind die Sockelleuchten gegen Schmutz und Wasser ausreichend geschützt.

Ab Werk sind Amazon Alexa und Google Assistant mit von der Partie, mit HomeBridge bekommt ihr die Leuchten aber auch HomeKit-fähig. Im Set enthalten ist das Starter-Set mit fünf Leuchtpunkten und Netzteil sowie eine gratis Erweiterung mit drei zusätzlichen Leuchtpunkten. Das Bundle der Ledvance SMART+ Gardenpole Sockelleuchten kostet euch 49,95 Euro (Affiliate-Link), was einer Ersparnis von 57 Prozent entspricht.

Sonos Roam SL + gratis Kabelloses Ladegerät

Was wäre ein schöner Sommertag ohne die passende musikalische Untermalung? Mit dem Sonos Roam findet ihr hierfür den idealen Begleiter. In unserem Test konnte der Lautsprecher vor allem durch seine vielseitigen Einsatzzwecke überzeugen. Denn ihr könnt ihn entweder im WLAN-Netzwerk mit anderen Sonos-Speakern nutzen oder im ganz normalen Bluetooth-Betrieb. Der Sound ist für die Größe gut und dank etwas Software-Unterstützung erkennt der Sonos Roam, wie er gerade aufgestellt wurde – vertikal oder horizontal – und passt entsprechend das Klangbild an. Mit einem zweiten Sonos Roam könnt ihr sogar ein Stereo-Paar erstellen.

Bei diesem Angebot erhaltet ihr den Sonos Roam SL zusammen mit dem Qi-Ladepad, das gratis beiliegt. Damit lässt sich der Speaker ohne großes Kabelgefummel unkompliziert laden – auch im Freien. Apropos: Damit der Lautsprecher auch dem etwas launigeren Sommerwetter standhält, ist er IP67-zertifiziert. Im Bundle mit dem Wireless-Ladegerät erhaltet ihr den Sonos Roam SL für 169,95 Euro (Affiliate-Link).

Weitere tolle Angebote im tink Summer Sale:

