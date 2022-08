Home Deals Noch schnell das E-Book der Woche sichern: „Warten. Leben. Sterben“ für 1,99€

Noch schnell das E-Book der Woche sichern: „Warten. Leben. Sterben“ für 1,99€

Verfasst von Patrick Bergmann // 7. August 2022 um 20:40 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das Wochenende ist fast rum und heute Abend steht der Tatort an. Wer darauf keine Lust hat und stattdessen lieber in einem Buch schmökern möchte, hat jetzt noch einmal die Gelegenheit.

Das E-Book der Woche

Isa Winters Beruf ist das Warten. Sie ist Privatdetektivin, und zwar eine richtig gute. Sie beobachtet aus der Ferne, bleibt anonym. Doch als Katharina Schneider ihre Hilfe sucht, ändert sich alles. Isa ist von ihrer neuen Klientin so beeindruckt, dass sie ihre eigenen Regeln bricht: Als Katharinas Mann während einer Observation kurz davor ist fremdzugehen, schreitet Isa ein. Damit setzt sie eine Kette verheerender Ereignisse in Gang. Wenig später stürzt Katharina Schneider vom Balkon ihrer Wohnung in den Tod. Isa Winter glaubt nicht an einen Unfall, und so beschließt sie, das Warten endlich aufzugeben und zu handeln.

Konditionen

Das E-Book gibt es als Pageturner dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

