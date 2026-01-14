Neue HomeKit-Architektur wird im Februar 2026 verpflichtend: das müsst ihr wissen

Apple hatte auf der WWDC 2022 mit iOS 16 eine komplett neue Softwarearchitektur für HomeKit angekündigt. Ziel war es, die Smart-Home-Plattform stabiler und schneller zu machen sowie das Hinzufügen neuer Geräte zu vereinfachen. Der Start verlief jedoch holprig: Kurz nach der Einführung mit iOS 16.2 kam es bei vielen Nutzern zu teils gravierenden Problemen, woraufhin Apple die neue Architektur bereits nach acht Tagen wieder zurückzog. Erst mit iOS 16.4 wurde die Umstellung erneut freigegeben. Diese wird im kommenden Monat definitiv verpflichtend. ´

Neue HomeKit-Architektur gilt als stabil

Mittlerweile gelten die damaligen Schwierigkeiten als behoben. Apple hatte schon im vergangenen Jahr angekündigt, dass die alte HomeKit-Architektur langfristig abgeschaltet wird. Ursprünglich war dies für November 2025 geplant, später wurde der Termin auf Februar 2026 verschoben. Nun ist klar: Am 10. Februar 2026 wird die alte HomeKit-Architektur endgültig deaktiviert. Nutzer, die bislang nicht umgestellt haben, werden aktuell per E-Mail darüber informiert.

Status in der Home-App prüfen

Ob das eigene Zuhause bereits auf der neuen Architektur läuft, lässt sich in der Home-App kontrollieren. Dazu öffnet man die Einstellungen über das Drei-Punkte-Symbol oben links. Ist noch die alte Plattform aktiv, weist Apple dort ausdrücklich auf die notwendige Umstellung hin. Bei vielen Anwendern wurde der Wechsel allerdings bereits automatisch vorgenommen.

Höhere Systemanforderungen ab 2026

Mit der neuen Architektur steigen auch die Mindestanforderungen. Erforderlich sind mindestens iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 und watchOS 9.2. Ältere Geräte fallen damit aus dem HomeKit-Ökosystem. Besonders betroffen sind Nutzer, die ältere iPads dauerhaft als Steuerzentrale verwenden. Wer HomeKit weiterhin nutzen möchte, sollte rechtzeitig prüfen, ob alle Geräte kompatibel sind.