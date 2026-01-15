Harman Kardon macht SoundSticks und Aura Studio fit für WLAN-Streaming

Harman Kardon bringt seine ikonischen Lautsprecher-Designklassiker auf die nächste Stufe: Ab März 2026 sollen die SoundSticks 5 Wi-Fi und das Aura Studio 5 Wi-Fi mit integrierter WLAN-Anbindung erscheinen. Damit wandeln sich die bisherigen Bluetooth-Modelle zu vollwertigen Netzwerk-Lautsprechern mit AirPlay- und Multiroom-Funktionen.

Mehr als Bluetooth

Die wohl wichtigste Neuerung ist das drahtlose Streaming über WLAN. Neben Bluetooth 6 wird nun unter anderem Apple AirPlay sowie Google Chromecast unterstützt. Über WLAN können Musikdienste wie Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect und sogar Roon Ready direkt angesprochen werden, ohne Smartphone-Streaming als Umweg. Auracast-Funktionen ermöglichen zudem die Gruppierung mehrerer Lautsprecher im Raum.

Designklassiker mit Netzwerk-Update

Optisch bleiben die SoundSticks ihrem ikonischen transparenten Design treu – inklusive der bereits integrierten Ambient-Beleuchtung, die sich über die Harman Kardon ONE App anpassen lässt.

Technisch handelt es sich weiter um ein 2.1-System mit separatem Subwoofer und Satellitenlautsprechern, die mehrere Mitteltöner und Hochtöner kombinieren. Auch das Aura Studio 5, ein Drei-Wege-Lautsprecher mit charakteristischer Kuppeloptik, erhält das WLAN-Upgrade samt App-steuerbarer Lichtprojektion und Multiroom-Optionen.

Preise und Verfügbarkeit

Die WLAN-Version der SoundSticks soll ab März in den Handel gehen, farblich bleibt es bei den beiden Varianten „Klar“ und „Rauchschwarz. Dafür soll ein Preis von rund 379 Euro fällig werden, die Bluetooth-Variante soll im Handel für 329 Euro bleiben.