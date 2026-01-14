AirPods Pro 3 bekommen neue Firmware: 8B34 ist nun aktuell

Kurz vor Weihnachten 2025 stellte Apple für die AirPods Pro 3 eine neue Firmware bereit. Diese ermöglichte das Feature „Live übersetzen“. Nun gibt es die nächste Aktualisierung.

Neue Firmware 8B34

Der letzte Build trug die Versionsnummer 8B30, nun ist 8B34 aktuell. Wie üblich, verrät Apple nichts darüber, was diese Aktualisierung adressieren soll. Somit ist auch unklar, ob der Hersteller das Problem mit den Rückkopplungsgeräuschen und dem Knacken behoben hat. Diese Problematik existiert bereits seit dem Launch der neuen In-Ears.

Es braucht Geduld für das Update

Um das Update zu erhalten, empfiehlt Apple die AirPods mit einem iPhone, iPad oder Mac (jeweils auf dem neuesten Softwarestand) zu koppeln, das Ladecase an den Strom anzuschließen und die Kopfhörer für mindestens 30 Minuten im geschlossenen Case in Bluetooth-Reichweite zu lassen. Eine manuelle Installation ist wie gewohnt nicht möglich.